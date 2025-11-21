5 το πρωί: Η πολιτική σύγκρουση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Η αρνητική αξιολόγηση της κυβέρνησης – Το σχέδιο ειρήνης για την Ουκρανία
Στα ύψη έχει ανέβει το πολιτικό θερμόμετρο με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, την ώρα που συνεχίζονται οι καταθέσεις στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.
1
Κορυφώνεται η πολιτική σύγκρουση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ
- Σφοδρή σύγκρουση Ανδρουλάκη–Μαρινάκη στη Βουλή: Νέα πολιτική αντιπαράθεση ξέσπασε με επίκεντρο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και το υπόμνημα Ξυλούρη, με τον Νίκο Ανδρουλάκη να κατηγορεί την κυβέρνηση για «συγκάλυψη» και τον Παύλο Μαρινάκη να αντεπιτίθεται κατηγορώντας την αντιπολίτευση για «σόου».
- «Φραπές», σιωπή και κατηγορίες για συγκάλυψη: Ο Νίκος Ανδρουλάκης επέκρινε το υπόμνημα Ξυλούρη και την απουσία του από την εξεταστική, υποστηρίζοντας ότι η ΝΔ «του έκανε πλάτες». Η αντιπολίτευση ζήτησε βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα, ενώ η πλειοψηφία προώθησε παραπομπή του στον εισαγγελέα. Όλες οι αντιπολιτευτικές δυνάμεις, πλην ενός βουλευτή, αποχώρησαν.
- Η κατάθεση του «Χασάπη»: Ο μάρτυρας Ανδρέας Στρατάκης δήλωσε ότι υφίσταται «τρομερή ψυχολογική πίεση» και αρνείται κάθε συμμετοχή στο σκάνδαλο. Περιέγραψε τη μακρά αγροτική και συνεταιριστική του πορεία, τη σχέση του ως άμισθου συμβούλου με τον Μάκη Βορίδη και δήλωσε σήμερα «πολιτικά άστεγος».
2
Αρνητική αξιολόγηση κυβέρνησης και Μητσοτάκη - Πολιτική αλλαγή θέλει η πλειοψηφία
- Η εικόνα της κυβέρνησης: Ιδιαίτερα αρνητική είναι η αξιολόγηση της κυβέρνησης όσο και προσωπικά του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, από τους πολίτες, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει νέα δημοσκόπηση της εταιρείας Metron Analysis. Πιο συγκεκριμένα, το 71% των ερωτηθέντων απαντά πως αξιολογεί αρνητικά το έργο της κυβέρνησης, ενώ ανάλογη είναι και η εικόνα για την προσωπική επίδοση του πρωθυπουργού, με το 70% να δίνει την ίδια απάντηση.
- Η πολιτική αλλαγή: Όσον αφορά την επιθυμία για αλλαγή, συγκριτικά με τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας, το 60% απαντά πως προτιμά την πολιτική αλλαγή, ενώ τη διατήρηση της πολιτικής σταθερότητας απαντά πως επιθυμεί το 39%. Στο σχετικό ερώτημα που αφορά τη διενέργεια πρόωρων εκλογών ή την εξάντληση της τετραετίας από την κυβέρνηση, το ποσοστό υπέρ των πρόωρων εκλογών είναι οριακό μεγαλύτερο, κατά μόλις μία μονάδα.
- «Χειρότερα από πέρυσι»: Την ίδια ώρα, ένα άλλο ενδιαφέρον εύρημα της δημοσκόπησης είναι πως το 46% των πολιτών δηλώνει ότι βρίσκεται σε χειρότερη προσωπική κατάσταση σε σχέση με πριν από έναν χρόνο. Aπό την άλλη πλευρά, το 39% δηλώνει ότι βρίσκεται στην ίδια, ενώ το 15% σε καλύτερη.
3
Παρέλαβε το αμερικανικό σχέδιο ειρήνης ο Ζελένσκι - Άγνοια δηλώνει το Κρεμλίνο
- Η παραλαβή του σχεδίου: Tο γραφείο του ουκρανού προέδρου ανακοίνωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει παραλάβει το σχέδιο των ΗΠΑ για την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία και ότι τις επόμενες ημέρες θα συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ «τα βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης».
- Το σχόλιο του Κρεμλίνου: «Οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία θα πρέπει να εξαλείφει τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης», ανακοίνωσε από την πλευρά του το Κρεμλίνο, σημειώνοντας ότι, αν και υπάρχουν επαφές με τις ΗΠΑ, δεν γίνονται επί του παρόντος διαπραγματεύσεις με την Ουάσιγκτον πάνω σε ένα σχέδιο τέτοιου είδους.
- Η ανταλλαγή σορών: Παράλληλα, οι δύο χώρες προχώρησαν σε νέα ανταλλαγή σορών νεκρών στρατιωτών, σύμφωνα με όσα ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι και ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης. Η Ουκρανία ανέφερε ότι παρέλαβε 1.000 σορούς, ενώ το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS, επικαλούμενο ανώνυμη πηγή, υποστήριξε ότι η Μόσχα παρέλαβε μόλις 30 σορούς.
4
Τι θα ισχύει με τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα
- Νέος κανονισμός για τα ηλεκτρικά πατίνια στην Αθήνα: Ο Δήμος Αθηναίων εγκρίνει νέο σχέδιο για τα Ε.Π.Η.Ο., με στόχο την αστική κινητικότητα, την οδική ασφάλεια και την προστασία του δημόσιου χώρου, το οποίο προβλέπει σαφείς κανόνες κυκλοφορίας και στάθμευσης.
- Περιοχές απαγόρευσης και όρια ταχύτητας: Απαγορεύεται η κίνηση γύρω από την Ακρόπολη, στην Ερμού, στην Αιόλου και σε πεζοδρόμια, ενώ ισχύει όριο 6 χλμ/ώρα σε περιοχές όπως ο Ψυρρής και κοινόχρηστοι χώροι. Οι οδηγοί κινούνται ως πεζοί όπου απαιτείται και η κυκλοφορία σε οδούς με όριο άνω των 50 χλμ/ώρα είναι απαγορευμένη.
- Στάθμευση και έλεγχοι: Η στάθμευση για πολίτες πρέπει να αφήνει ελεύθερη δίοδο 1,5 μέτρου, ενώ οι εταιρείες εκμίσθωσης μπορούν να χρησιμοποιούν μόνο τις 1.574 θέσεις σε 124 ζώνες που ορίζει ο Δήμος. Ο κανονισμός περιλαμβάνει αυστηρό πλαίσιο ελέγχων, παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο μέσω λογισμικού, κυρώσεις για παραβάσεις και δυνατότητα άρσης παρανόμως σταθμευμένων οχημάτων.
5
Βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας - Που θα χτυπήσει η κακοκαιρία
- Άστατος καιρός με κακοκαιρία σε Ιόνιο, Ήπειρο και βόρεια: Την Παρασκευή προβλέπονται τοπικές βροχές στα δυτικά, βόρεια και τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, ενώ στις υπόλοιπες περιοχές επικρατούν νεφώσεις. Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις με θερμοκρασία 17–22°C, και στη Θεσσαλονίκη τοπικές βροχές με 14–22°C.
- Πρόβλεψη Σαββατοκύριακου: Το Σάββατο στα δυτικά και βόρεια αναμένονται βροχές και κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες στο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, ενώ σε υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις και τοπικές βροχές. Την Κυριακή βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, χιόνια στα ορεινά Ηπείρου και Μακεδονίας, και πτώση θερμοκρασίας στα βόρεια και δυτικά.
- Έκτακτο Δελτίο ΕΜΥ: Οι βροχές και καταιγίδες στη δυτική – βορειοδυτική Ελλάδα αναμένεται να ενταθούν τη νύχτα. Ισχυρά φαινόμενα προβλέπονται στα νησιά του Ιονίου (Κέρκυρα, Παξοί, Λευκάδα, Κεφαλλονιά, Ιθάκη), την Αιτωλοακαρνανία και την Ήπειρο, με βαθμιαία ύφεση από αργά τη νύχτα προς το Σάββατο.
Ακολούθησε το Βήμα στο Google news και μάθε όλες τις τελευταίες ειδήσεις.