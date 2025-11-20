Η κακοκαιρία έχει προκαλέσει σημαντικά προβλήματα, κυρίως στην Ήπειρο. Μάλιστα, οι βροχοπτώσεις ήταν έντονες και οδήγησαν σε εγκλωβισμούς και κατολισθήσεις. Τα φαινόμενα αυτά, ωστόσο πρόκειται να συνεχιστούν μέχρι και την Κυριακή 30 Νοεμβρίου.

Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο γνωστός μετεωρολόγος, Γιώργος Τσατραφύλλιας, ο καιρός θα συνεχίσει να είναι έτσι και το επόμενο διάστημα, ενώ μεγάλος όγκος νερού έχει «χτυπήσει» τη βορειοδυτική Ελλάδα, «Νερό 50 ημερών έχει μαζέψει σε 72 ώρες η Ήπειρος… Εμμονή των βροχοπτώσεων στα Β/Δ μέχρι την Κυριακή 30/11», έγραψε χαρακτηριστικά στο Facebook.

Η προειδοποίηση Αρναούτογλου

Βροχές και καταιγίδες την Ήπειρο και το Ιόνιο Πέλαγος προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές. Ωστόσο, όπως προειδοποιεί ο μετεωρολόγος, Σάκης Αρναούτογλου, αυτή η κακοκαιρία δεν είναι η τελευταία, αλλά είναι το «πρώτο επεισόδιο» από μία σειρά διαδοχικών κυμάτων.

Ειδικότερα, ο ίδιος με μία ανάρτηση στο Facebook αναφέρει χαρακτηριστικά για την κακοκαιρία ότι: «Τα πρόσφατα επεισόδια και κυρίως το σημερινό ήταν μόνο το πρώτο μιας σειράς. Η σαφής όμως τάση για διαδοχικά κύματα βροχοπτώσεων πάνω σε ήδη κορεσμένα εδάφη καθιστά κατά την ταπεινή μου άποψη σκόπιμο να εξεταστεί η ενεργοποίηση των επιπέδων αυξημένης επαγρύπνησης 4662/2020 και 5075/2023 όπως προβλέπεται από τα πρωτόκολλα πολιτικής προστασίας».

«ΠΡΟΣΟΧΗ! Γιατί Ήπειρος, βορειοδυτικό Ιόνιο κατά τόπους η δυτική Μακεδονία και πιθανώς η υπόλοιπη δυτική Ελλάδα χρειάζονται λόγω των έντονων βροχοπτώσεων αυξημένη επαγρύπνηση τώρα!», ξεκινάει να γράφει αρχικά καλώντας τους πολίτες των περιοχών αυτών να είναι σε εγρήγορση τις επόμενες ώρες. Συμπληρώνει δε για την κακοκαιρία, ότι: «Το βόρειο Ιόνιο, η Ήπειρος κατά τόπους, η δυτική Μακεδονία αλλά και πολλές περιοχές της υπόλοιπης δυτικής Ελλάδας αναμένεται όμως να συνεχίσουν να δέχονται σημαντικά ύψη βροχής για ακόμη αρκετές ημέρες (με τα τρέχοντα στοιχεία να μην αποκλείουν βροχές κατά διαστήματα ισχυρές έως και τις 27 με 28 Νοεμβρίου στις ίδιες περίπου περιοχές)».

Ακόμα, ο Σάκης Αρναούτογλου τονίζει στην ανάρτησή του για την κακοκαιρία: «Η τρέχουσα συγκυρία δημιουργεί συνθήκες που ευνοούν αιφνίδιες πλημμύρες, κατολισθήσεις, αυξημένες απορροές με φερτά υλικά, τοπικές καθιζήσεις σε οδικά τμήματα και γενικότερη επιβάρυνση του υδρολογικού συστήματος, ιδιαίτερα σε ορεινές και ημιορεινές περιοχές και όχι μόνο». Επισημαίνει επίσης, ότι σε αυτό το πλαίσιο θα είχε επιχειρησιακή αξία η προληπτική μετάβαση του μηχανισμού της Πολιτικής Προστασίας σε καθεστώς κόκκινου συναγερμού στη βορειοδυτική Ελλάδα και, αναλόγως των καθημερινών προγνωστικών δεδομένων, και στην υπόλοιπη δυτική χώρα σύμφωνα με τις διαδικασίες του σχεδίου Δάρδανος 2.

Διασώσεις και απεγκλωβισμοί

Τρεις ώρες χρειάστηκαν τα σωστικά συνεργεία για να απεγκλωβίσουν ένα ζευγάρι κτηνοτρόφων από ορεινό και ιδιαίτερα δύσβατο σημείο στο Καβαλάρι Ζαγορίου. Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 22:00 και χαρακτηρίστηκε από τις αρχές ως «ιδιαίτερα δύσκολη και απαιτητική».

Οι δύο πολίτες —ένας βοσκός και η σύζυγός του— είναι καλά στην υγεία τους και μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο. Στην επιχείρηση συμμετείχαν πυροσβέστες από το Πυροσβεστικό Κλιμάκιο Μηλιωτάδων και στελέχη της 5ης ΕΜΑΚ.

Με ειδικό εξοπλισμό κατάφεραν να τους απομακρύνουν μέσα από τα ορμητικά νερά του ρέματος, που είχαν κόψει κάθε δυνατότητα διέλευσης.

Στους Μελισσουργούς, άλλοι δύο κτηνοτρόφοι εγκλωβίστηκαν όταν η διέλευση από τον δρόμο κατέστη αδύνατη λόγω της έντονης ροής ρέματος. Όχημα του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Βόρειων Τζουμέρκων έσπευσε στο σημείο και η επιχείρηση απεγκλωβισμού ολοκληρώθηκε με επιτυχία. Οι κτηνοτρόφοι μεταφέρθηκαν σε ασφαλές σημείο και είναι καλά στην υγεία τους.

Εικόνες καταστροφής στον Αλιάκμονα

Την ίδια ώρα, η παρατεταμένη κακοκαιρία στην Καστοριά προκάλεσε σοβαρές ζημιές στον Δήμο Νεστορίου. Η υπερχείλιση του Αλιάκμονα μετέτρεψε τον χώρο του ιστορικού River Party σε μια απέραντη έκταση λάσπης, με τα ορμητικά νερά να καλύπτουν ολόκληρη την περιοχή όπου κάθε καλοκαίρι φιλοξενούνται χιλιάδες κατασκηνωτές.

Η εικόνα του άλλοτε ζωντανού και πολύχρωμου φεστιβάλ, που αποτελεί σημείο αναφοράς για τη νεολαία, έχει δώσει τη θέση της σε ένα τοπίο πλήρους καταστροφής, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να καταγράφουν τις ζημιές και να προετοιμάζονται για νέα κύματα κακοκαιρίας.