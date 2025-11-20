Το γραφείο του ουκρανού προέδρου ανακοίνωσε ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει παραλάβει το σχέδιο των ΗΠΑ για την επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και ότι τις επόμενες ημέρες θα συζητήσει με τον Ντόναλντ Τραμπ «τα βασικά σημεία που απαιτούνται για την επίτευξη ειρήνης».

«Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έλαβε επίσημα ένα σχέδιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο, σύμφωνα με την εκτίμηση της αμερικανικής πλευράς, θα μπορούσε να ενεργοποιήσει τη διπλωματία», αναφέρεται στην ανακοίνωση της προεδρίας που δημοσιεύθηκε στο Telegram.

«Είμαστε έτοιμοι τώρα, όπως και πριν, να συνεργαστούμε εποικοδομητικά με την αμερικανική πλευρά, καθώς και με τους εταίρους μας στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο, ώστε το αποτέλεσμα να είναι η ειρήνη», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιεύτηκε στο Telegram.

Πηγές του Reuters παρουσίασαν το σχέδιο και ανέφεραν ότι οι προτάσεις περιλάμβαναν, μεταξύ άλλων, τη μείωση του μεγέθους των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων. Η Ουάσινγκτον όπως σημείωσαν οι ίδιες πηγές αναμένει από το Κίεβο να αποδεχθεί τα βασικά σημεία.

Σημαντικό πλήγμα για Ζελένσκι η πρόταση των ΗΠΑ αν επιβεβαιωθεί

Η εξέλιξη αυτή, αν επιβεβαιωθούν οι προβλέψεις του σχεδίου, αποτελεί σημαντικό πλήγμα για το Κίεβο, καθώς η Ουκρανία είναι αντιμέτωπη αυτή την περίοδο με νέες προελάσεις της Ρωσίας επί του πεδίου, ενώ ο Ζελένσκι βρίσκεται αντιμέτωπος και με ένα σκάνδαλο διαφθοράς, στο πλαίσιο του οποίου το κοινοβούλιο απέπεμψε οριστικά την υπουργό Ενέργειας και τον υπουργό Δικαιοσύνης.

Υψηλόβαθμος Ουκρανός αξιωματούχος σχολίασε νωρίτερα στο Reuters ότι το Κίεβο έχει λάβει τα «μηνύματα» σχετικά με το σύνολο αμερικανικών προτάσεων για τον τερματισμό του πολέμου, τις οποίες η Ουάσινγκτον έχει συζητήσει με τη Ρωσία. Η Ουκρανία δεν είχε κανέναν ρόλο στην προετοιμασία των προτάσεων, ανέφερε η πηγή.

Τα παραπάνω επιβεβαιώνει και δημοσίευμα των Financial Times σύμφωνα με το οποίο, στην κατάρτιση του σχεδίου συμμετείχαν εν ενεργεία, αλλά και πρώην αξιωματούχοι από τις ΗΠΑ και τη Ρωσία. Η ουκρανική ηγεσία, ενημερώθηκε για αυτό νωρίτερα αυτή την εβδομάδα από τον ειδικό απεσταλμένο του Αμερικανού προέδρου, Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος είχε συνάντηση στο Μαϊάμι με τον σημερινό γραμματέα του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας και άμυνας της Ουκρανίας και πρώην υπουργό άμυνας, Ρουστέμ Ουμέροφ. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά οι δύο άνδρες εξέτασαν και τα 28 σημεία του σχεδίου.

Οι FT υποστηρίζουν επικαλούμενοι πηγές ότι το σχέδιο απαιτεί από την Ουκρανία να παραχωρήσει όλο το υπόλοιπο Ντονμπάς (Λουχάνσκ και Ντονέτσκ), συμπεριλαμβανομένων και των εδαφών που βρίσκονται υπό ουκρανικό έλεγχο, αλλά και να περικόψει το μέγεθος των ενόπλων δυνάμεών της στο μισό.

Άλλο σημαντικό σημείο του σχεδίου είναι η απαίτηση απόσυρσης κεντρικών για την άμυνα της χώρας οπλικών συστημάτων.

Επιπλέον προβλέπεται η αναγνώριση της ρωσικής ως επίσημης κρατικής γλώσσας στην Ουκρανία και χορήγηση επίσημου καθεστώτος στο τοπικό παράρτημα της Ρωσικής Ορθόδοξης Εκκλησίας, δύο θέσεις που επαναλαμβάνουν μακροχρόνιους πολιτικούς στόχους του Κρεμλίνου.

Από τα παραπάνω αν ισχύει ότι είναι η οριστική πρόταση, γίνεται ξεκάθαρο ότι η Ρωσία έχει επιβάλλει πολλές από τις πάγιες απαιτήσεις της στην αμερικανική διαπραγματευτική ομάδα.

Κρεμλίνο: Οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία θα πρέπει να εξαλείφει τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης

Οποιοδήποτε ειρηνευτικό σχέδιο για την Ουκρανία θα πρέπει να εξαλείφει τα βαθύτερα αίτια της σύγκρουσης, ανακοίνωσε σήμερα το Κρεμλίνο, σημειώνοντας ότι, αν και υπάρχουν επαφές με τις ΗΠΑ, δεν γίνονται επί του παρόντος διαπραγματεύσεις με την Ουάσινγκτον πάνω σε ένα σχέδιο τέτοιου είδους.

Οι ΗΠΑ διαμήνυσαν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ότι η Ουκρανία πρέπει να αποδεχθεί ένα πλαίσιο που έχουν καταρτίσει οι ίδιες για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία, το οποίο προτείνει στο Κίεβο να παραχωρήσει εδάφη και ορισμένα όπλα, δήλωσαν χθες, Τετάρτη, δύο πρόσωπα που γνωρίζουν το θέμα.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios, ο οποίος δημοσίευσε πρώτος πληροφορίες σχετικά με το σχέδιο 28 σημείων, ανέφερε ότι η Ουκρανία και η Ευρώπη θα λάβουν εγγύηση ασφαλείας από τις ΗΠΑ σε αντάλλαγμα για την παραχώρηση από το Κίεβο στη Ρωσία τμημάτων της ανατολικής Ουκρανίας, τα οποία δεν βρίσκονται σήμερα υπό τον έλεγχο της Μόσχας.

Το Κρεμλίνο σημείωσε ότι δεν έχει τίποτα να προσθέσει σε αυτά που είχαν ειπωθεί στη συνάντηση κορυφής του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν με τον Αμερικανό ομόλογό του Ντόναλντ Τραμπ τον Αύγουστο στο Άνκορατζ στην Αλάσκα.

«Δεν μπορούμε να προσθέσουμε τίποτα το καινούργιο σε αυτά που ειπώθηκαν στο Άνκορατζ», είπε ο εκπρόσωπος της ρωσικής προεδρίας Ντμίτρι Πεσκόφ, διευκρινίζοντας ότι δεν διεξάγονται επίσημες διαβουλεύσεις ή διαπραγματεύσεις με τις ΗΠΑ επί ενός ειρηνευτικού σχεδίου για την Ουκρανία.

«Τέτοιου είδους διαβουλεύσεις δεν διεξάγονται επί του παρόντος. Υπάρχουν βεβαίως επαφές, αλλά δεν υπάρχει καμία διαδικασία η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί διαβουλεύσεις», σημείωσε.

Ερωτηθείς αν ο Πούτιν ενημερώθηκε για το φερόμενο ως «ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων», ο Πεσκόφ απάντησε: «Δεν έχω τίποτα να προσθέσω σε αυτά που έχω ήδη πει.

«Μια διευθέτηση θα πρέπει να οδηγήσει στην εξάλειψη των βαθύτερων αιτίων αυτής της σύγκρουσης», τόνισε.

Ο Πούτιν περιγράφει τον πόλεμο ως σημείο καμπής στις σχέσεις της Μόσχας με τη Δύση, η οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, ταπείνωσε τη Ρωσία μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης το 1991, διευρύνοντας το NATO και καταπατώντας την, όπως θεωρεί ο ίδιος, σφαίρα επιρροής της Μόσχας, συμπεριλαμβανομένης της Ουκρανίας και της Γεωργίας.

Ο Πούτιν έχει αξιώσει η Ουκρανία να εγκαταλείψει τις προσδοκίες της να ενταχθεί στο NATO, να δηλώσει ότι είναι ουδέτερη χώρα και να περιορίσει τις ένοπλες δυνάμεις της.

Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ Τζο Μπάιντεν, ηγέτες δυτικοευρωπαϊκών χώρων και η Ουκρανία θεωρούν τον πόλεμο στην Ουκρανία μια ιμπεριαλιστικού τύπου αρπαγή γης και έχουν επανειλημμένως δεσμευτεί για την ήττα των ρωσικών δυνάμεων.