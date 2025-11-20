Σε νέα ανταλλαγή σορών νεκρών στρατιωτών προχώρησαν Ουκρανία και η Ρωσία, σύμφωνα με όσα ανέφεραν Ουκρανοί αξιωματούχοι και ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης.

Η Ουκρανία ανέφερε ότι παρέλαβε 1.000 σορούς, ενώ το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων TASS επικαλούμενο ανώνυμη πηγή υποστήριξε ότι η Μόσχα παρέλαβε μόλις 30 σορούς.

Επόμενο βήμα η ταυτοποίηση των νεκρών

«Οι ερευνητές από τα όργανα επιβολής του νόμου, μαζί με τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Εσωτερικών, θα πραγματοποιήσουν σύντομα όλες τις απαραίτητες εξετάσεις και θα ταυτοποιήσουν τις επαναπατρισμένες σορούς», ανέφερε στο Telegram το ουκρανικό κέντρο συντονισμού αιχμαλώτων πολέμου.

Η Ουκρανία έχει προηγουμένως κατηγορήσει τη Ρωσία ότι επιστρέφει τις σορούς με ανοργάνωτο τρόπο και ότι μερικές φορές στέλνει τις σορούς Ρώσων στρατιωτών. Η Μόσχα το έχει αρνηθεί.

Οι δύο πλευρές έχουν πραγματοποιήσει μια σειρά τέτοιων ανταλλαγών, καθώς και ανταλλαγών ζωντανών αιχμαλώτων, κατά τη διάρκεια του πολέμου που ξεκίνησε με την πλήρους κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία στις 24 Φεβρουαρίου 2022. Ωστόσο, οι ειρηνευτικές συνομιλίες παραμένουν σε τέλμα και οι διαπραγματευτές των δύο πλευρών δεν έχουν συναντηθεί πρόσωπο με πρόσωπο από τις 23 Ιουλίου, όταν μίλησαν για μόλις 40 λεπτά στην Κωνσταντινούπολη. Παράλληλα η προσπάθεια για επανέναρξη των απευθείας διαπραγματεύσεων γίνεται όλο και πιο δύσκολη δεδομένων των διαφόρων σχεδίων που διαρρέονται και τα οποία προκύπτουν κατά τα φαινόμενα από τις διμερείς συζητήσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ρωσίας.