Το χάος στον πυρήνα της κυβέρνησης του Μπόρις Τζόνσον και η αποτυχία του να πάρει σοβαρά τον Covid οδήγησαν σε 23.000 θανάτους, σύμφωνα με μια καταδικαστική έκθεση για τη λήψη αποφάσεων κατά τη διάρκεια της πανδημίας.

Η έκθεση κατέληξε στο συμπέρασμα ότι πάνω από 20.000 ζωές θα μπορούσαν να είχαν σωθεί στην Αγγλία αν το lockdown είχε εφαρμοστεί μόλις μια εβδομάδα νωρίτερα, τον Μάρτιο του 2020. Το Γουέστμινστερ και τα τρία αποκεντρωμένα έθνη κρίθηκαν ότι έκαναν «πολύ λίγα, πολύ αργά» καθώς ο ιός εξαπλωνόταν αναφέρει ο Indepedent.

Από τις 16 Μαρτίου 2020 τέθηκε σε ισχύ η καραντίνα και η κοινωνική αποστασιοποίηση, με τα σχολεία και τις παμπ να κλείνουν αργότερα εκείνη την εβδομάδα, πριν οι υπουργοί προβούν στο πρωτοφανές βήμα της πρώτης πλήρους καραντίνας στις 23 Μαρτίου.

«Αν είχαν επιβληθεί αυστηρότεροι περιορισμοί, χωρίς πλήρες lockdown, νωρίτερα από τις 16 Μαρτίου […] η υποχρεωτική καραντίνα που επιβλήθηκε θα μπορούσε να ήταν σύντομη ή πιθανόν να μην ήταν απαραίτητη καθόλου», ανέφερε η έκθεση. Ωστόσο, αν το υποχρεωτικό lockdown είχε τεθεί σε ισχύ από τις 16 Μαρτίου, «τα μοντέλα δείχνουν ότι ο αριθμός των θανάτων στην Αγγλία κατά το πρώτο κύμα μέχρι την 1η Ιουλίου 2020 θα είχε μειωθεί κατά 48%, ισοδυναμώντας με περίπου 23.000 λιγότερους θανάτους».

Τι άλλο έδειξε η έκθεση