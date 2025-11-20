ΑΡΡΥΘΜΙΕΣ Άρθρο για τη μετανάστευση δημοσίευσε σε (πολύ) φιλοκυβερνητική ιστοσελίδα η πρώην υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου. Το άρθρο είναι πολύ ενδιαφέρον και, κατά τη γνώμη μου, ορθά συμπεραίνει ότι η πολιτική της κυβέρνησης για τη μετανάστευση και το άσυλο είναι «μια τρύπα στο νερό», έκφραση που άλλωστε περιλαμβάνεται και στον τίτλο του άρθρου. Ακόμα πιο ενδιαφέρον είναι, όμως, ότι η Σοφία Βούλτεψη δεν ασκεί απλώς κριτική στην πολιτική της κυβέρνησης, αλλά κυριολεκτικά σφάζει με το γάντι τον νυν υπουργό και για ένα ευρύτερο ζήτημα. «Όταν διογκώνεις το πρόβλημα με σκοπό τη δική σου προβολή, απλά το παρουσιάζεις διογκωμένο και στο πιάτο στην Ακροδεξιά. Εσύ παριστάνεις ότι λύνεις ένα πρόβλημα που δεν το έλυσαν ο Τραμπ, η Μελόνι, ο Σαλβίνι και ο Μερτς μαζί και την ίδια ώρα στέλνεις τις ψήφους σε εκείνους που προτείνουν εύκολες λύσεις για δύσκολα προβλήματα», γράφει η πρώην υπουργός. Και έχει απόλυτο δίκιο. Από την ημέρα που ανέλαβε ο Πλεύρης, μάλλον επειδή είδε την ευκαιρία να γίνει αρχηγός του «χώρου», επιδόθηκε σε μια οξεία ρητορεία. Απέδωσε στους μετανάστες όλες τις πληγές του Φαραώ, άλλαξε τη νομοθεσία, άλλαξε ακόμη και τους όρους στα δημόσια έγγραφα, παρουσίασε τη χώρα ως δεχόμενη εισβολή και τον εαυτό του ως τον άνθρωπο που θα την σταματήσει. Όμως επί 4 μήνες όλα δείχνουν ότι ο υπουργός είναι εύκολος στα λόγια, αλλά η πολιτική του μόνο ζημιά κάνει. Η αρμόδια Ευρωπαία Επίτροπος, η Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης, ο Συνήγορος του Πολίτη, οι ενώσεις δικηγόρων, δικαστικών και δεκάδων οργανώσεων της Κοινωνίας των Πολιτών, όλοι κατηγόρησαν τον νόμο του, ο οποίος διέσυρε τη χώρα και ο οποίος, το κυριότερο, δεν πέτυχε τίποτα από όλα όσα υποσχέθηκε. Τα δικαστήρια μπλοκάρουν την πολιτική του, οι μετανάστες που τέθηκαν μπροστά στο δίλημμα «επιστροφή ή φυλακή» προτιμούν τη φυλακή, η συμμετοχή των μεταναστών στην αγορά εργασίας έγινε πιο δύσκολη με κόστος, όχι μόνο για τους ίδιους αλλά και για την οικονομία, αλλά το πρόβλημα, τόσο το υπαρκτό, όσο κι αυτό που κατασκεύασε ο υπουργός που περηφανεύεται ότι έχουμε τη σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική στην Ευρώπη, δε λύθηκε. Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ Αντίθετα, φαίνεται ότι εκτός από τη σκληρότερη μεταναστευτική πολιτική θα έχουμε και το μεγαλύτερο μεταναστευτικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Υπάρχουν χοντρικά δυο πολιτικές για το ζήτημα της μετανάστευσης και των προσφύγων, μου είπε ο φίλος μου. Η «σκληρή», που κατά κανόνα παραβιάζει δικαιώματα, αλλά μειώνει την μετανάστευση, και η πιο φιλελεύθερη, που σέβεται τα δικαιώματα, αλλά κάνει τις χώρες πιο ελκυστικές για τους μετανάστες. Όλη η μάχη δίνεται για τη συνταγή του «κοκτέιλ» ανάμεσα στους δυο στόχους. Πώς θα αντιμετωπιστεί ουσιαστικά το πρόβλημα, με όσο το δυνατόν μικρότερο περιορισμό ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και υπάρχει και η πολιτική Πλεύρη, η οποία διογκώνει το πρόβλημα με το μεγαλύτερο δυνατό κόστος για τα δικαιώματα των ανθρώπων και το Κράτος Δικαίου. Και η οποία τελικά στρέφεται και εναντίον του εκλογικού συμφέροντος της κυβέρνησης που μετέχει. Αλλά, όπως εύστοχα υπονοεί η Σοφία Βούλτεψη, τον Πλεύρη δεν τον ενδιαφέρει ούτε η αντιμετώπιση του προβλήματος, ούτε το Κράτος Δικαίου, ούτε η επιτυχία της κυβέρνησης συνολικά, τον ενδιαφέρει ο Πλεύρης.

Σφαγή στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Εκτός ορίων βγήκε η αντιπαράθεση ΠαΣοΚ με τον εισηγητή της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο Μακάριος Λαζαρίδης, εδώ και καιρό επιτίθεται σε μάρτυρες που δεν του αρέσουν, αφήνει υπονοούμενα κατά συναδέλφων του από άλλα κόμματα, ακόμα και για βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας διατυπώνει αιχμές.

Χθες, η ένταση χτύπησε κόκκινο. Όταν υπήρξε αναστάτωση στην αίθουσα μετά τον καυγά που είχε με τον μάρτυρα και την Ευαγγελία Λιακούλη, σύμφωνα με βουλευτές που ήταν αυτόπτες μάρτυρες, πλησίασε τον μάρτυρα Σταύρο Τζεδάκη, αντιπεριφερειάρχη Κρήτης στον τομέα Αγροτικής Οικονομίας και σε έντονο και απειλητικό ύφος, όπως περιγράφουν, τον ρωτούσε για την τεχνική λύση. Αυτό προκάλεσε την παρέμβαση του Αλέξανδρου Καζαμία (Πλεύση Ελευθερίας), με τον Μ. Λαζαρίδη να επιτίθεται και στον βουλευτή, κάτι που δεν πέρασε ασχολίαστο από κανέναν βουλευτή και καταδικάστηκε ως ενέργεια, ενώ εμμέσως πήρε θέση και ο πρόεδρος της επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος.

Εριστικός ο Λαζαρίδης

Αργότερα, θα ήλπιζε κανείς να χαμηλώσει τους τόνους ο Μ. Λαζαρίδης, όμως εκείνος συνέχισε στο ίδιο μοτίβο. Μάλιστα μετά την ανακοίνωση του ΠαΣοΚ που ζητούσε ουσιαστικά την απομάκρυνσή του, ο ίδιος τα έβαλε με τη… διευθύντρια του γραφείου τύπου του ΠαΣοΚ. Τι έκανε; Απείλησε ότι κινηθεί νομικά εναντίον της. Πρωτοφανείς καταστάσεις. Ένας βουλευτής να απειλεί ότι θα ζητήσει τη δίωξη δημοσιογράφου… επειδή έκανε τη δουλειά του. Κάποιοι φαίνεται ζορίζονται στις περιφέρειες τους και βγάζουν τα νεύρα τους όπου βρουν.

***

H ώρα του «Φραπέ» στη Βουλή

Φθάνει σήμερα η ώρα του «Φραπέ» στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πρόκειται για τον Γιώργο Ξυλούρη το πρόσωπο που πρωταγωνιστεί στη δικογραφία και οι συνομιλίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας έχουν προκαλέσει οργή. Εμφανίζεται να είναι κομματάρχης της Νέας Δημοκρατίας στην Κρήτη, ενώ προηγούμενοι μάρτυρες έχουν καταθέσει ότι όταν ήταν υπουργός ο Λευτέρης Αυγενάκης «αλώνιζε» στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η Παρασκευή Τυχεροπούλου έχει καταθέσει ότι την έχει καλέσει ακόμα και στο τηλέφωνο του σπιτιού της, ζητώντας εξηγήσεις επειδή… δεν κατατέθηκαν χρήματα στον λογαριασμό του. Η αντιπολίτευση πάντως ακονίζει τα νύχια της για αύριο.

***

Ο Τσίπρας αποχαιρετά τον Φλαμπουράρη

Τον πολιτικό του μέντορα Αλέκο Φλαμπουράρη αποχαιρετά σήμερα το μεσημέρι στον αύλειο χώρο των πρώην κρατητηρίων του ΕΑΤ – ΕΣΑ ο Αλέξης Τσίπρας. Ο πρώην Πρωθυπουργός που είναι συντετριμμένος από τον θάνατο του Αλ. Φλαμπουράρη θα εκφωνήσει τον επικήδειο στην πολιτική κηδεία που αναμένεται να αποτελέσει και «γέφυρα» μεταξύ νυν και πρώην συντρόφων. Εστω και σε αυτό το θλιβερό γεγονός θα ξαναενωθούν για λίγη ώρα.

***

Ο Διαμαντής αφιερώνεται στην Τέχνη

Το νούμερο ένα θέμα που απασχόλησε τη Βουλή χθες ήταν η (αιφνίδια;) παραίτηση του Διαμαντή Καραναστάση. Ο ίδιος αφού απέστειλε επιστολή στον Νικήτα Κακλαμάνη, έκανε μια μακροσκελή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου εξηγεί τους λόγους αποχώρησης. Είπε, μεταξύ άλλων, πως «αφήνω τα ξύλινα σπαθιά μου, που φτάσανε το τρίτο παιδί μου, την Πλεύση, ως εδώ που είναι σήμερα και συνεχίζω εξ ολοκλήρου στην τέχνη μου που έχω κάνει αδιανόητες θυσίες και για αυτήν».

Για την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, είπε πως «αυτό το μοναδικό πολιτικό θηρίο, αυτό το πλάσμα με την τεράστια καρδιά και τα λαμπερά μάτια, αυτή τη σπάνια γυναίκα, που φτιάξαμε μαζί Πυρηνικές Εκρήξεις, με τα ξύλινα σπαθιά μας, που δεν έχουν ξανασυμβεί στη χώρα μας. Της αξίζουν τόσα πολλά, πολλές περισσότερες νίκες. Η γενναιοδωρία και η αγάπη σου είναι ελάχιστα μεγαλύτερες από το χαμόγελό σου. Και να το θυμάσαι αυτό».

…και η Ζωή στο κόμμα

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου αποχαιρέτησε τον βουλευτή για την προσφορά του και αποχώρησε από τις τηλεοπτικές κάμερες χωρίς να δεχτεί άλλες ερωτήσεις. Μεταξύ άλλων είπε πως είναι «ασυμβίβαστη πράξη αδάμαστου ανθρώπου που δεν αποδέχεται τη βρωμιά του συστήματος εξουσίας. Η παραίτηση του τον τιμά, τιμά την Πλεύση Ελευθερίας που την ίδρυσε, την ανέστησε και την έφερε μέσα στη Βουλή και τη φρόντισε σαν πατέρας». Τη θέση του καταλαμβάνει η επόμενη επιλαχούσα, η δικηγόρος Έλλη Ρούσσου.

***

Σκληρή αντιπαράθεση στην Τουρκική Εθνοσυνέλευση

Η σκληρή αντιπολίτευση επί των εθνικών θεμάτων δεν είναι μόνο προνόμιο της ελληνικής πολιτικής σκηνής. Στην τουρκική Εθνοσυνέλευση αναπτύχθηκε από το πρωί της Τρίτης μια εξαιρετικά σκληρή αντιπαράθεση εφ’ όλης της ύλης, με τους εκπροσώπους των κομμάτων να στοχεύουν, μέσω του Χακάν Φιντάν, τον Ταγίπ Ερντογάν. Ο παλαιός πρέσβης και βουλευτής του κεμαλικού CHP Ναμίκ Ταν κατηγόρησε τον επικεφαλής της τουρκικής διπλωματίας ότι έχει γεμίσει το Υπουργείο Εξωτερικών με στελέχη της μυστικής υπηρεσίας- της ΜΙΤ στην οποία προΐστατο ο κ. Φιντάν.

Ο Ερχάν Ουστά, βουλευτής του Καλού Κόμματος, κατηγορεί την κυβέρνηση ότι έχει εγκλωβίσει τη χώρα στον χάρτη της Σεβίλλης και απέχει από κάθε ενεργειακή δραστηριότητα, ούσα απομονωμένη στην Ανατολική Μεσόγειο, σε αντίθεση με την Κύπρο όπου «πολυεθνικές εταιρείες» και χώρες όπως «τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Κατάρ, το Ισραήλ και η Αίγυπτος» λειτουργούν προς περικύκλωση της Τουρκίας. Το «σύνδρομο των Σεβρών» σε όλο το μεγαλείο του…

***

Πρόστιμα για ανεφάρμοστες αποφάσεις του ΣτΕ

Πολύς λόγος γίνεται για το κράτος δικαίου και τις παραβιάσεις στη χώρα μας αλλά συνήθως η συζήτηση εξαντλείται σε υποθέσεις που ενδιαφέρουν πολιτικά. Ωστόσο, αυτό που συμβαίνει χρόνια και συνεχίζεται, να μην εφαρμόζονται οι αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, συνιστά βαριά παραβίαση του κράτους δικαίου. Τα παραδείγματα πολλά και ιδού τα πρόσφατα. Σε τέσσερα υπουργεία έχουν επιβληθεί πολλές φορές πρόστιμα για μη εφαρμογή των αποφάσεων του ΣτΕ. Μία ακόμη φορά χθες.

Για ποιο θέμα; Επειδή επί 13 χρόνια δεν εκδίδουν προεδρικό διάταγμα για να καθοριστούν τα επαγγελματικά δικαιώματα πτυχιούχων μηχανικών ΤΕΙ. Εκατοντάδες πολίτες που έχουν δικαιωθεί δικαστικά με αποφάσεις του ΣτΕ παραμένουν εντούτοις αδικαίωτοι. Τα πρόστιμα δεν τα υπολογίζει κανένας, ούτε για την καταδίκη της χώρας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ίδρωσε το αυτί κανενός…

***

Υπέρ Κουτσούμπα ο Άρειος Πάγος

Η διαβίβαση μιας δικογραφίας στη Βουλή στη λογική της τυπικής διαβίβασης (το λεγόμενο αμελλητί) για τον Γενικό Γραμματέα του ΚΚΕ Δημήτρη Κουτσούμπα μετά από μήνυση ιδιώτη (του ακροδεξιού Πλεύρη), προκάλεσε αντιδράσεις με αποτέλεσμα η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου να εκδώσει ανακοίνωση με την οποία τόνισε το αυτονόητο. Οτι δηλαδή η διαβίβαση της δικογραφίας είναι τυπική, όπως προβλέπει το σύνταγμα και δεν σηματοδοτεί κάποια ποινική εμπλοκή για τον Δημήτρη Κουτσούμπα…