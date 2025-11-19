«Καζάνι που βράζει» θυμίζει η εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπου λόγω της έντασης χρειάστηκε να σταματήσει η συνεδρίαση. Αφορμή στάθηκε η αντιπαράθεση που είχε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας με τη βουλευτή του ΠαΣοΚ καθώς και τον εξεταζόμενο μάρτυρα, Σταύρο Τζεδάκη αντιπεριφερειάρχη Κρήτης. Ωστόσο, όπως φάνηκε αμέσως μετά, η ένταση συνεχίστηκε εντός της αίθουσας και κατά τη διάρκεια του διαλείμματος.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες της Ευαγγελίας Λιακούλη, ο Μακάριος Λαζαρίδης πλησίασε τον μάρτυρα και του μίλαγε σε έντονο και απειλητικό ύφος. Μάλιστα, η βουλευτής του ΠαΣοΚ είπε ότι για το συγκεκριμένο περιστατικό θα απευθυνθεί στο πρόεδρο της Βουλής. Όπως είπε χαρακτηριστικά, «ο κύριος Λαζαρίδης του επιτέθηκε μολις υπήρξε η διακοπή. “Πες αλήθεια ρε. Εσείς δεν θα πήρατε;”, του ειπε. Το μπούλινγκ συνεχίστηκε και εκτός μικροφώνου» και συνέχισε λέγοντας ότι «χρησιμοποίησε υβριστικό χαρακτηρισμό στον βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας, Αλέξανδρο Καζαμία».

Τον λόγο έλαβε και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας λέγοντας ότι κατά τη διάρκεια της διακοπής παρατήρησε ότι ο εισηγητής πλησίασε σε κοντινή απόσταση τον μάρτυρα και του μίλαγε σε αυστηρό και απειλητικό τόνο. Απευθυνόμενος προς τον πρόεδρο της επιτροπής, κ. Νικολακόπουλο, ο βουλευτής ζήτησε να προστατευθεί ο μάρτυρας λέγοντας μάλιστα ότι ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής έσπευσε.

«Ο κ. Λαζαρίδης, μου είπε να μην ανακατεύομαι, να φύγω από εκεί και πως είμαι “εθνική εξαίρεση”», έκφραση που όπως είπε είχε χρησιμοποιήσει και στην Ολομέλεια με την προεδρεύουσα Όλγα Γεροβασίλη να ζητά να διαγραφεί από τα πρακτικά λέγοντας ότι είναι απρεπής έκφραση. «Είναι προκλητική η συμπεριφορά του κ. Λαζαρίδη, είναι απαράδεκτο», κατέληξε ο κ. Καζαμίας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Τι υποστήριξε ο Λαζαρίδης

Ο κ. Λαζαρίδης, πάντως περιέγραψε μια διαφορετική εικόνα, παρά την καταδίκη όλων των άλλων κομμάτων. Επιβεβαίωσε ότι πλησίασε τον μάρτυρα, όμως υποστήριξε ότι δεν υπήρξε κανένα επεισόδιο, «πήγα όντως κοντά του να του πω ότι ωραία τα λέτε κύριε Τζεδάκη για τις υπουργικές αποφάσεις αλλά χρησιμοποιήσατεε τη τεχνική λύση».

Είπε επίσης, ότι εξέτασε τον μάρτυρα και σχολίασε τη στάση των άλλων κομμάτων. Στη συνέχεια έκανε αναφορές για το ΠαΣοΚ λέγοντας ότι τα πράγματα δεν εξελίσσονται όπως θα επιθυμούσε η αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο ακόμα και για πολιτική οφέλη ενώ έφτασε σε σημείο να λέει πως «καταλαβαίνω ότι σήμερα η εισηγήτρια του ΠαΣοΚ θέλει να δείξει καλό πρόσωπο ηγεσία του κόμματος της, θέλει να δείξει ότι είναι πιο σκληρή και πιο καλή από την κ. Αποστολάκη».

«Λερώθηκε και η λάσπη»

Αυτό προκάλεσε νέο κύκλο έντασης με την κ. Λιακούλη η οποία ζήτησε τον λόγο ξανά. «Ντρέπεται και η ντροπή με τον εισηγητή που δεν ντρέπεται να βάζει εσωτερικό ζήτημα, η κ. Αποστολάκη απουσιάζει για προσωπικό κώλυμα σήμερα και έχουμε άριστη σχέση» ενώ σήκωσε το γάντι αφήνοντας αιχμές για την «γαλάζια» κοινοβουλευτική ομάδα». «Δεν έχει τη γενναιότητα ο κ. Λαζαρίδης να ζητήσει συγνώμη σαν αντρας στον Τζεδάκη “που σου έκανα μπούλινγκ, που σου επιτέθηκα”. Ντράπηκε και η ντροπή λερώθηκε και η λάσπη».

Μεταξύ άλλων το περιστατικό καταδίκασε και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αλλά και της Νέας Αριστεράς. Αυτή την ώρα συνεχίζεται η εξέταση του μάρτυρα.