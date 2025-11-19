Με θερμά λόγια μίλησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου για τον Διαμαντή Καραναστάση, ο οποίος παραιτήθηκε από βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας.

Σε δήλωση της η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας είπε μεταξύ άλλων «η παραίτηση είναι μια πράξη βαθιά πολιτική αληθινή και δύσκολη όπως κάθε τι που έχει κάνει αυτός ο μοναδικός ιδιοφυής σπάνιος άνθρωπος, αφήνει παρακαταθήκη πολιτική και κοινωνική ενός ανθρώπου αδάμαστου που δεν αποδέχεται τη βρωμιά του συστήματος εξουσίας. Η απαίτηση τον τιμά, τιμά την πλεύση ελευθερίας που την ίδρυσε και την ανέστησε την έφερε μέσα στη βουλή και τη φρόντισε σαν πατέρας που φροντίζει το παιδί του μέχρι να είναι ασφαλές».

Όπως είπε, «η προσφορά του είναι ανεκτίμητη και προφανώς δεν μπορώ να την περικλείσω σε μια δήλωση. Έχω την ανάγκη να υπογραμμίσω ότι απόφαση του ήταν και είναι βαθιά συνειδητοποιημένη σε πλήρη στοίχιση με τις αξίες ενός ανθρώπου αμετάπειστα ταπεινού. Φεύγει από τη Βουλή νικητής γιατί δεν τον νίκησε ούτε τον σκέπασε ο βούρκος. Εκείνος νίκησε και κατάφερε να καταγράψει μια εντελώς διαφορετική πορεία ασυνήθιστη αντισυμβατική».

Η κ. Κωνσταντοπούλου είπε ότι «η απόφαση του πάρθηκε πριν την μεγάλη μας εκδήλωση. Την πρόσφερε σαν το τελευταίο του μεγάλο δώρο και έτσι εμείς διαφυλάσσουμε αυτήν την παρακαταθήκη. Δεν ξέρετε και δεν ξέρουμε πολλούς που αφήνουν αξιώματα για αρχές και αξίες. Η Πλεύση χάνει από την πρώτη γραμμή της το ανεκτίμητο στήριγμα τον υπερασπιστή και εμπνευστή χάνει τον πιο πολύτιμο πυλώνα αλλά βγαίνει κερδισμένη και δυνατή από αυτό το παράδειγμα που συγκρότησε και ενσάρκωσε».

Και κατέληξε, «αισθάνομαι την ανάγκη να εκφράσω τη βαθιά μου ευγνωμοσύνη για κάθε λέξη και κάθε πρόταση κάθε τολμηρή παρέμβαση και ανυπολόγιστη δράση. Να του εκφράσω ευγνωμοσύνη μου για όσα εκπροσωπεί και να του πω “Διαμαντή, τον κόσμο θα τον αλλάξουμε. Εσύ ο ίδιος τον άλλαξες, μετατόπισες τα πράγμα και μια μέρα -όχι τόσο μακριά- η Βουλή θα είναι καθαρή, γεμάτη ανθρώπους καθαρούς, όπου ο πολιτισμός θα τους συγκινεί”».