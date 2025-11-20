Θύμα άγριου ξυλοδαρμού με μπουνιές, κλωτσιές και χαστούκια έπεσε μία 13χρονη στο Περιστέρι από άλλη ανήλικη, ενώ συνομίληκες κατέγραψαν τις σκηνές βίας με τα κινητά τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, η αιτία πίσω από τον ξυλοδαρμό ήταν η σχέση της 13χρονης με ένα αγόρι.

Ο πατέρας της μίλησε στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για το περιστατικό, θέλοντας όπως είπε να αποκαταστήσει την αλήθεια.

«Έχουμε πολύ σοβαρά θέματα με τα παιδιά, τα οποία δεν είναι σίγουρα αυτά που αναφέρονται ως λόγοι στο βίντεο του δικού μου παιδιού και οποιοδήποτε βίντεο. Σίγουρα βρίσκουν προφάσεις για να κάνουν τις ανάλογες ενέργειες τα παιδιά που έχουν τη βία μέσα τους. τις αληθινές προφάσεις τις μαθαίνει η αστυνομία όταν ασχολείται» είπε.

Και συνέχισε: «Περάσαμε πολύ δύσκολα μέχρι να φτάσει η αστυνομία να ασχοληθεί με το θέμα. Παρουσιαστήκαμε στο τμήμα, κάναμε μήνυση κατά αγνώστου, μας δώσανε να κάνουμε ιατροδικαστική εξέταση, δεν μας συμβούλευσαν σωστά, μας άφησαν να φύγουμε. Παρουσιαστήκαμε στο τμήμα μετά από 5 μέρες, δώσαμε στοιχεία των παιδιών με ονόματα και βίντεο. Το βίντεο το βρήκα εγώ και το έδωσα στη δημοσιότητα. Βρήκα μέσω του διαδικτύου τους ανήλικους που το έκαναν την καταγραφή, και όταν τους είπα ότι θα πάω στην αστυνομία, άρχισε το ένα να τα ρίχνει στο άλλο. Το κορίτσι που τραβάει το βίντεο, δεν ήξερε την κοπέλα που χτύπαγε. Η κοπέλα που χτυπά είπε ότι την «εντολή» την έδωσε η κοπέλα που τραβάει το βίντεο, και ότι το «ραντεβού» το είχε κλείσει η κοπέλα που σηκώθηκε να τους χωρίσει. Αλλά όλα αυτά έγιναν για μία 4η κοπέλα που ήταν φίλη τους».

Και στην συνέχεια υπογράμμισε: «Αυτό έγινε για το βίντεο γιατί κάποιο παιδάκι προτίμησε την παρέα της δικής μου κόρης και όχι της άλλης κοπέλας. Είτε έγινε γιατί η κόρη μου δάνεισε κάποια ρούχα που ήταν μάρκας και δεν ήθελαν να τα επιστρέψουν. Ή για κάποιον λόγο που δεν γνωρίζουμε ακόμα. Εδώ μιλάμε για έγκλημα και σύσταση συμμορίας, είναι πάνω από 3 άτομα και είχαν σχέδιο. Τα κορίτσια έχουν γνωριστεί σε διάφορες εκδηλώσεις σχολείων, γιατί είναι από άλλη περιοχή. Οι δύο γνωρίζουν την κόρη μου και η μία της είχε δανειστεί ρούχα που της είπε ότι θα τα επιστρέψει, και η δεύτερη όταν βρέθηκαν σε κάποιο κεντρικό σημείο, ζήτησε από την κόρη μου να πάνε πίσω για να μην τσακωθεί με άλλα κορίτσια καθώς είχε γίνει μία φασαρία και η τρίτη που δεν την γνώριζε η κόρη μου, εμφανίστηκε για να εκτελέσει το έργο τους. Αυτή που της ζήτησε να πάνε πίσω στο περιστατικό που προανέφερα, είναι αυτή που τραβά και το βίντεο».

«Σύμφωνα με τα παιδιά, η κοπέλα που τραβάει το βίντεο έχει κάνει παρόμοια περιστατικά σε άλλους, αλλά δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε, είναι αυτό που λένε τα παιδιά. Έχει αναλάβει ο δικηγόρος μου την υπόθεση. Έχει γίνει μήνυση κατά παντός υπευθύνου», επεσήμανε ο πατέρας της 13χρονης.

«Τους ένοιαζε μόνο να μην έχουν κυρώσεις οι κόρες τους»

«Παίζει καθοριστικό ρόλο και η ηλικία ενός ανήλικου γιατί έχει διαφορετική ποινική μεταχείριση», σημείωσε ο Χρήστος Συνδρεβέλης, αντιπρόεδρος Π.Ο.ΑΣ.Υ.

«Μετά το συμβάν η κόρη μου, έτσι όπως την έκαναν, της έστειλαν μηνύματα αυτές που την ξέρουν και της έλεγαν δεν φταίνε, δεν έχουν καμία σχέση και ότι «θα την βρουν», και έτσι προσπάθησε να το κρύψει. Εμείς το μάθαμε από άλλη φίλη της, την ίδια μέρα μετά από 2 ώρες. Είχε σημάδια και ήταν αναστατωμένη. Τα παιδιά συνηθίζουν να το κρύβουν όταν κάνουν τέτοιες πράξεις και μετά κοιτούν να ξεφτιλίζουν το θύμα σε διάφορες ομάδες παιδιών» είπε.

«Το κακό είναι ότι η γυναίκα μου ήρθε σε επικοινωνία με δύο από τις μαμάδες και το μόνο που τις ενδιέφερε ήταν να μην έχουν κυρώσεις οι κόρες τους. Δεν γίνεται ένα 13χρονο να μην έχει κυρώσεις όταν δέρνει ή κάνει ένα έγκλημα αλλά να μπορεί να αποφασίσει τι φύλο θέλει να είναι. Μήπως ο νόμος θα πρέπει να αρχίσει να τα σκέφτεται λίγο πιο σφαιρικά; Εάν δεν τιμωρηθούν παραδειγματικά, δεν θα σταματήσει αυτό το πράγμα. Έχουν γίνει ενέργειες ώστε να λάβει η κόρη μου ψυχολογική υποστήριξη», τόνισε κλείνοντας.

Η ψυχολόγος-ψυχοθεραπεύτρια Βασιλένα Σταυροπούλου είπε: «Ο βασικός πυρήνας υπαιτιότητας σε αυτές τις περιπτώσεις είναι η οικογένεια. Ένα παιδί, ό,τι λάβει από την οικογένειά του, αυτό θα βγάλει προς τα έξω. Τα παιδιά φέρουν το βάρος του να κάνουν τους γονείς τους περήφανους».