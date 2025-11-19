Μετά τις κινήσεις διακοπής των όποιων διπλωματικών σχέσεων είχαν ακόμα διατηρήσει με την Ρωσία, αλλά και σε αύξηση των μέτρων ασφαλείας σε κρίσιμες υποδομές, προχωράει η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τουσκ στην Πολωνία, μετά από το καταγγελλόμενο σαμποτάζ προ ημερών στην σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβίας – Λούμπλιν, αλλά και στο φόντο του απίστευτης σφοδρότητας ρωσικού βομβαρδισμού στην δυτική Ουκρανία που ανάγκασε την πολωνική αεροπορία να σηκώσει πολωνικά και ΝΑΤΟϊκά αεροπλάνα για να ασφαλίσουν τον πολωνικό και συμμαχικό εναέριο χώρο.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με όσα ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές της Πολωνίας, η κυβέρνηση θα αναπτύξει 10.000 στρατιώτες για να συνδράμουν στην προστασία κρίσιμων υποδομών, όπως οι σιδηρόδρομοι, ενώ παράλληλα θα κλείσει και το τελευταίο ρωσικό προξενείο σε Πολωνικό έδαφος, αυτό στην πόλη Γκντανσκ.

Μέτρα αποτροπής σαμποτάζ παίρνει η κυβέρνηση – Διπλωματική αντιπαράθεση με Μόσχα

Η Πολωνία, βασικός σύμμαχος της Ουκρανίας απέναντι στην Ρωσία, υποστηρίζει ότι δύο Ουκρανοί που συνεργάζονταν με τη Μόσχα ευθύνονται για την έκρηξη που προκάλεσε ζημιές στη γραμμή Βαρσοβίας–Λούμπλιν, η οποία συνδέει τη Βαρσοβία με τα ουκρανικά σύνορα. Χθες ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε πως κηρύσσει την χώρα στο υψηλότερο επίπεδο απειλής σε ορισμένες σιδηροδρομικές γραμμές.

Ο Πολωνός υπουργός Εξωτερικών Ραντοσλάβ Σικόρσκι δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι η πρώτη αντίδραση θα είναι το κλείσιμο του τελευταίου ρωσικού προξενείου στο Γκντανσκ, στα βόρεια της χώρας. Η Βαρσοβία είχε προηγουμένως κλείσει τα ρωσικά προξενεία στην Κρακοβία και στο Πόζναν λόγω ενεργειών σαμποτάζ. «Δεν ήταν μόνο μια πράξη σαμποτάζ, αλλά και μια πράξη κρατικής τρομοκρατίας», ανέφερε ο Σικόρσκι. Ο Σικόρσκι ανέφερε επίσης ότι θα ζητήσει από τις άλλες χώρες της ΕΕ να περιορίσουν τα ταξίδια των Ρώσων διπλωματών στη ζώνη Σένγκεν των 25 χωρών.

Η Μόσχα αρνείται την ευθύνη για το σαμποτάζ, επικαλούμενη «ρωσοφοβία», και δήλωσε ότι θα περιορίσει κι αυτή την παρουσία της Πολωνίας σε διπλωματικό και προξενικό επίπεδο στη Ρωσία.

Τα Χριστούγεννα καλή περίοδος για σαμποτάζ λέει ο αρχηγός ΓΕΣ

Από την πλευρά του, ο αρχηγός του γενικού επιτελείου στρατού της Πολωνίας, Βιέσλαβ Κούκουλα, μιλώντας σε δημοσιογράφους μαζί με τον υπουργό Άμυνας, προειδοποίησε ότι οι επερχόμενες μακριές χειμερινές νύχτες και η περίοδος των Χριστουγέννων μπορεί να θεωρηθούν από τους εχθρούς της Πολωνίας ως κατάλληλη στιγμή για σαμποτάζ.

Σχεδιάζεται μια ειδική εφαρμογή μέσω της οποίας οι πολίτες θα μπορούν να αναφέρουν ύποπτες καταστάσεις.

Οι ουκρανικής καταγωγής δράστες διέφυγαν στην Λευκορωσία

Ο Γιάτσεκ Ντομπρζίνσκι, εκπρόσωπος του υπουργού που είναι αρμόδιος για τις υπηρεσίες πληροφοριών, δήλωσε ότι, πέρα από τους δύο βασικούς υπόπτους, Ουκρανούς που έχουν διαφύγει στη Λευκορωσία, αρκετά ακόμη άτομα έχουν συλληφθεί σχετικά με την έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή.

Ο εκπρόσωπος των Πολωνών εισαγγελέων, Πζεμίσουαβ Νοβάκ, ανέφερε ότι εισαγγελέας υπέγραψε απόφαση για απαγγελία κατηγοριών ερήμην κατά των δύο Ουκρανών — που κατονομάζονται ως Ολεξάντρ Κ. και Γεβγένιι Ι. — για πράξεις σαμποτάζ στις 15 και 16 Νοεμβρίου κατόπιν εντολών της ρωσικής κατασκοπείας.

Ο πρωθυπουργός Ντόναλντ Τουσκ δήλωσε ότι μίλησε με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σχετικά με την απειλή και συμφώνησαν στη συνεργασία μεταξύ των ειδικών υπηρεσιών και των κρατικών σιδηροδρόμων, καθώς και στην ανάγκη εντοπισμού τυχόν συνεργατών. Η επικεφαλής της ευρωπαϊκή διπλωματίας, Κάγια Κάλας, υποστήριξε ότι η επίθεση ανέδειξε τους κινδύνους για τη σιδηροδρομική υποδομή της Ευρώπης, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη γρήγορη μετακίνηση στρατιωτικού εξοπλισμού και στρατευμάτων.