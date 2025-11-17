Σε επίθεση σαμποτάζ με εκρηκτικά αποδίδει η κυβέρνηση της Πολωνίας την χθεσινή διακοπή κυκλοφορίας στη σιδηροδρομική γραμμή Βαρσοβίας- Λούμπλιν στο Βοεβοδάτο της Μασοβίας κοντά στο χωριό Μίκα. Σύμφωνα με τον Πολωνό πρωθυπουργό, Ντόναλντ Τουσκ, μετά την επίσκεψή του στο σημείο του συμβάντος το πρωί, πρόκειται για «μια άνευ προηγουμένου πράξη δολιοφθοράς που στοχεύει την ασφάλεια του πολωνικού κράτους και των πολιτών του».

Η είδηση έρχεται καθώς πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η Μόσχα θέλει να διαλύσει τον ουκρανικό σιδηρόδρομο, ενώ παράλληλα ανεβάζει συνεχώς την ένταση με τους Ευρωπαίους στα πλαίσια του «υβριδικού πολέμου», κάτι που προκαλεί ανησυχία για κλιμάκωση τα επόμενα χρόνια.

Ο Τουσκ επιβεβαίωσε ότι η διακοπή της κυκλοφορίας στη σιδηροδρομική γραμμή προκλήθηκε από εκρηκτικό μηχανισμό που είχε τοποθετηθεί στις ράγες, καταστρέφοντάς τες. Σύμφωνα με τα στοιχεία, εντοπίστηκαν επιπλέον ζημιές και σε άλλα σημεία της ίδιας γραμμής, γεγονός που εντείνει τις ανησυχίες ότι η διαδρομή —η οποία χρησιμοποιείται μεταξύ άλλων για τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Ουκρανία, αποτελεί στόχο σκόπιμα.

Ο υπουργός Εσωτερικών, Μαρσίν Κιεβίνσκι, δήλωσε επίσης ότι «δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για πράξη δολιοφθοράς» και ότι ένα ακόμη τμήμα της στρατηγικής αυτής σιδηροδρομικής γραμμής, όπου εντοπίστηκαν φθορές, βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ο Τουσκ υπογράμμισε ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και δεσμεύτηκε πως οι δράστες θα συλληφθούν, «ανεξάρτητα από το ποιοι είναι οι υποστηρικτές τους».

Το δίκτυο της Ουκρανίας στόχος απευθείας επιθέσεων από την Ρωσία

Η καταγγελία αυτή έρχεται την ώρα που πληθαίνουν οι ενδείξεις ότι η Ρωσία -την οποία πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις καταγγέλλουν συνεχώς για την εξαπόλυση εναντίον τους ενός υβριδικού πολέμου, με drones, σαμποτάζ και άλλες τέτοιες κινήσεις- εμφανίζεται να έχει ξεκινήσει να πλήττει στοχευμένα το σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο ο αναπληρωτής πρωθυπουργός της Ουκρανίας, Ολεκσέι Κουλέμπα, με αρμοδιότητα τις υποδομές, υποστήριξε ότι οι ρωσικές επιθέσεις στο σιδηροδρομικό δίκτυο από τις αρχές του 2025 έχουν προκαλέσει ζημιές συνολικού ύψους 1 δισ. δολαρίων. «Αν συγκρίνουμε μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες, οι επιθέσεις έχουν τριπλασιαστεί», δήλωσε ο Κουλέμπα.

Στη συνέχεια επεσήμανε: «Από την αρχή του έτους έχουν σημειωθεί 800 επιθέσεις κατά των σιδηροδρομικών υποδομών και έχουν καταστραφεί περισσότερα από 3.000 σιδηροδρομικά αντικείμενα. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει σε αυτές τις κλιμακούμενες επιθέσεις είναι ότι στοχεύουν τα τρένα, προσπαθώντας κυρίως να σκοτώσουν τους μηχανοδηγούς».

Σύμφωνα με τον Κουλέμπα είπε η Ρωσία έχει τρεις στόχους:

να καταστρέψει την εφοδιαστική αλυσίδα της Ουκρανίας στο νότο για να εμποδίσει τη μεταφορά εμπορευμάτων προς τα λιμάνια να διακόψει τη σιδηροδρομική κυκλοφορία κοντά στις γραμμές του μετώπου σε περιοχές όπως το Τσερνίγιβ και το Σούμι να «καταστρέψει τα πάντα» στο Ντονμπάς, την βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας που περιλαμβάνει τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Καμπανάκι κινδύνου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Στο μεταξύ, ο επίτροπος Άμυνας της ΕΕ, Άντριους Κουμπίλιους, προειδοποίησε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να δοκιμάσει τις άμυνες του ΝΑΤΟ «μέσα στα επόμενα δύο ή τέσσερα χρόνια», υπονοώντας ότι αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει επίθεση σε κάποιο κράτος της Βαλτικής.

Μιλώντας στο συνέδριο «Defending Baltics 2025: War Lessons from Ukraine» στο Βίλνιους, ο Κουμπίλιους είπε ότι η ανάγκη να καθοριστεί επειγόντως πώς θα αμυνθεί η περιοχή της Βαλτικής προκύπτει από «τις δημόσιες δηλώσεις των υπηρεσιών πληροφοριών μας, συμπεριλαμβανομένων της Γερμανίας, της Δανίας, της Φινλανδίας, της Ολλανδίας και της περιοχής μας, ότι ο Πούτιν μπορεί να είναι έτοιμος να δοκιμάσει το Άρθρο 5 τα επόμενα δύο ή τέσσερα χρόνια, πριν από το 2030».

«Μπορούμε μόνο να υποθέσουμε ότι σε μια τέτοια περίπτωση, οι χώρες της Βαλτικής θα είναι ένας από τους προτιμώμενους στόχους της νέας επιθετικότητας του Κρεμλίνου. Θα είναι επίσης μια επίθεση εναντίον ολόκληρου του ΝΑΤΟ και ολόκληρης της Ευρωπαϊκής Ένωσης», είπε.

Ο Κουμπίλιους επέμεινε ότι οι χώρες της ΕΕ και του ΝΑΤΟ πρέπει να αντλήσουν διδάγματα από τον αγώνα της Ουκρανίας ενάντια στη Ρωσία και να επιταχύνουν τα αμυντικά τους σχέδια.

«Το κύριο μήνυμά μου σήμερα: ας ρωτήσουμε τους Ουκρανούς πώς να είμαστε έτοιμοι για άμυνα και πώς μπορούν να μας βοηθήσουν να προετοιμαστούμε», ανέφερε.

Εξέφρασε την απογοήτευσή του για το ότι χρειάστηκαν χρόνια στις χώρες της ΕΕ «για να καταλάβουν ότι δεν είμαστε έτοιμοι να εντοπίσουμε ρωσικά drones και να τα καταστρέψουμε με οικονομικά βιώσιμα μέσα, παρά το γεγονός ότι όλοι είδαμε πώς χρησιμοποιούνται μαζικά τα drones στην ουκρανική πρώτη γραμμή».

«Πρέπει να θυμόμαστε ότι αν έρθει η ημέρα Χ και ο Πούτιν αποφασίσει να δοκιμάσει το Άρθρο 5 κάπου στην περιοχή της Βαλτικής, θα αντιμετωπίσουμε την επίθεση ενός έμπειρου στη μάχη ρωσικού στρατού, ο οποίος τώρα είναι πολύ ισχυρότερος από ό,τι ήταν τον Φεβρουάριο του 2022, και είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει εκατομμύρια drones. … Είμαστε πραγματικά προετοιμασμένοι για μια τέτοια ημέρα Χ, δεδομένου ότι δεν διαθέτουμε μάχιμα δοκιμασμένους στρατούς στις χώρες της Βαλτικής;» ρώτησε.