Το τεταμένο κλίμα ανάμεσα στην Πολωνία και τη Ρωσία παίρνει και διπλωματικές προεκτάσεις. Η Πολωνία κατηγορεί ανοικτά τη Ρωσία για την έκρηξη στη σιδηροδρομική γραμμή που συνδέει τη Βαρσοβία με το Λούμπλιν.

Για αυτό το λόγο η πολωνική κυβέρνηση ανακοίνωσε την απόφασή της να κλείσει το τελευταίο λειτουργικό προξενείο της Ρωσίας στην Πολωνία, στο Γκντανσκ. Ο Ράντοσλαβ Σικόρσκι μιλώντας σε βουλευτές επεσήμανε ότι αυτή δεν θα είναι η μόνη απάντηση της χώρας του.

Ο υπουργός εξωτερικών της Πολωνίας τόνισε μεταξύ άλλων: «Δεν ήταν μόνο μια πράξη σαμποτάζ, αλλά και μια πράξη κρατικής τρομοκρατίας. Θα απαντήσουμε, όχι μόνο διπλωματικά». Στη συνέχεια δεν μπήκε σε περισσότερες λεπτομέρειες. Το μόνο που αποκάλυψε ήταν ότι η απάντηση θα δοθεί τις επόμενες ημέρες.

Άμεση απάντηση στην Πολωνία από τη Ρωσία

Λίγη ώρα αργότερα το Κρεμλίνο απάντησε στη συγκεκριμένη εξέλιξη. Η Μόσχα τόνισε ότι λυπάται για την απόφαση της Βαρσοβίας να κλείσει το προξενείο, μια κίνηση που, όπως είπε, δείχνει έλλειψη κοινής λογικής.

Το Κρεμλίνο απάντησε στην κατηγορία κατηγορώντας την Πολωνία για «ρωσοφοβία». Από την πλευρά της η Μαρία Ζαχάροβα επεσήμανε ότι θα υπάρξει απάντηση και από την πλευρά της Ρωσίας. Σε δήλωσή της, η εκπρόσωπος του ΥΠΕΞ της Ρωσίας επεσήμανε ότι η Μόσχα «θα μειώσει τη διπλωματική και προξενική παρουσία της Πολωνίας στη χώρα».

Τι προηγήθηκε

Το Σαββατοκύριακό σημειώθηκε έκρηξη στη γραμμή Βαρσοβία-Λούμπλιν, που συνδέει την πολωνική πρωτεύουσα με τα ουκρανικά σύνορα. Από την πρώτη στιγμή η Πολωνία έκανε λόγο για σαμποτάζ.

Συγκεκριμένα, τα πολωνικά ΜΜΕ αναφέρουν ότι οι βασικοί ύποπτοι είναι δύο Ουκρανοί που λειτουργούν για λογαριασμό της Μόσχας. Μάλιστα, αμφότεροι διέφυγαν στη Λευκορωσία, σύμμαχο της Ρωσίας.

Από την πλευρά της η Μόσχα αρνείται κάθε εμπλοκή στην υπόθεση.