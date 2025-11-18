Οι ρωσικές μυστικές υπηρεσίες απέτρεψαν απόπειρα δολοφονίας σε βάρος του πρώην υπουργού Άμυνας Σεργκέι Σοϊγκού, εντοπίζοντας βόμβα κρυμμένη σε βάζο λουλουδιών. Την υπόθεση αποκάλυψε η εφημερίδα Kommersant και στη συνέχεια επιβεβαίωσε η FSB, σύμφωνα με τους The Moscow Times.

Ο Σοϊγκού είχε μεταβεί στο Νεκροταφείο Τροεκούροφσκογιε στη Μόσχα για να επισκεφθεί οικογενειακούς τάφους, όταν εντοπίστηκε η παγιδευμένη συσκευή, η οποία μπορούσε να ενεργοποιηθεί εξ αποστάσεως.

Οι αρχές διεξάγουν έρευνες και έχουν ήδη ταυτοποιήσει τέσσερις υπόπτους: έναν παράτυπο μετανάστη από την Κεντρική Ασία, δύο Ρώσους με ποινικό παρελθόν και τον Τζαλολιντίν Σάμσοβ, κάτοικο Κιέβου που καταζητείται για ανθρωποκτονία και διακίνηση όπλων.