Μετά από τη βουτιά που κατέγραψαν οι αγορές χθες Τρίτη η Wall Street φαίνεται να πατάει pause, με τους traders να σταματούν τις πωλήσεις τους ενόψει της ανακοίνωσης των οικονομικών αποτελεσμάτων της Nvidia, το crash test για τους γίγαντες της τεχνολογίας. Τα αποτελέσματα της, που αναμένονται μετά το κλείσιμο, θεωρούνται καθοριστικά για το αν οι υψηλές αποτιμήσεις και οι τεράστιες κεφαλαιουχικές δαπάνες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης παραμένουν αιτιολογημένες.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του S&P 500 αυξήθηκαν κατά 0,3%, οδηγώντας τον δείκτη αναφοράς της Wall Street σε τροχιά τερματισμού του μεγαλύτερου σερί απωλειών από τον Αύγουστο. Τα αμερικανικά ομόλογα κινούνται σταθεροποιητικά μετά από ημέρες κερδών, καθώς οι επενδυτές αναζήτησαν ασφαλές καταφύγιο στους ομολογιακούς τίτλους. Το δολάριο σημείωσε άνοδο. Το Bitcoin διαπραγματεύτηκε κάτω από τα 92.000 δολάρια. Ο χρυσός οδεύει για τη μεγαλύτερη άνοδο της τελευταίας εβδομάδας.

Οι προειδοποιήσεις της Wall Street

Ο S&P 500 έχει χάσει περισσότερο από 3% αυτό το μήνα, καθώς οι τεχνολογικές εταιρείες υψηλής κεφαλαιοποίησης που τροφοδότησαν μεγάλο μέρος των κερδών του 2025 βρέθηκαν υπό πίεση.

Τα στελέχη της Wall Street προειδοποιούν τους επενδυτές να προετοιμαστούν για περαιτέρω απώλειες. Ο πρόεδρος της Goldman Sachs, John Waldron, τόνισε ότι «οι τεχνικοί παράγοντες είναι κάπως πιο διατεθειμένοι προς μεγαλύτερη προστασία και περισσότερες πτώσεις», όπως αναφέρει το Bloomberg. Ο Bob Diamond της Atlas Merchant Capital χαρακτήρισε την αναταραχή ως «υγιή διόρθωση». O αντιπρόεδρος της JPMorgan, Ντάνιελ Πίντο, οπροειδοποίησε ότι οποιαδήποτε πτώση θα έχει αντίκτυπο σε ολόκληρη την χρηματιστηριακή αγορά.

«Πιθανότατα υπάρχει μια διόρθωση εκεί» είπε μιλώντας στη Σύνοδο Κορυφής Bloomberg Africa Business Summit στο Γιοχάνεσμπουργκ. «Αυτή η διόρθωση θα δημιουργήσει επίσης μια διόρθωση στο υπόλοιπο τμήμα, τον S&P και τον κλάδο».

Το παγκόσμιο επενδυτικό κλίμα για την τεχνητή νοημοσύνη παραμένει ανοδικό, παρά τις συνεχιζόμενες μαζικές πωλήσεις μετοχών. Οι ευρωπαϊκές και ασιατικές αγορές καταγράφουν συνεχόμενες απώλειες, ακολουθώντας τις αντίστοιχες αμερικανικές, καθώς οι πιέσεις αυξάνονται στις μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και στις αποτιμήσεις τους.

Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε την Τρίτη το χαμηλότερο επίπεδό του σε ένα μήνα, με τις ευρωπαϊκές αγορές να ξεκινάνε επιφυλακτικά τη συνεδρίαση της Τετάρτης.

Στις ΗΠΑ, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης μετοχών δεν άλλαξαν σημαντικά κατά τη διάρκεια της νύχτας, αφού οι μεγάλοι αμερικανικοί δείκτες επέκτειναν τις απώλειές τους. Στην Ασία οι αγορές έκλεισαν με απώλειες αν και η σφοδρότητα της πτώσης ήταν μικρότερη.

H Τεχνητή Νοημοσύνη στο στόχαστρο

Μετοχές που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη, όπως η Nvidia, η Palantir και η Microsoft, είναι μεταξύ εκείνων που αισθάνονται την πίεση. «Πιστεύουμε ότι πρόκειται για μια υποχώρηση που σχετίζεται ειδικά με την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν πιστεύουμε ότι αυτή είναι η αρχή της αγοράς bear» εξηγεί η Emma Wall, επικεφαλής ανάλυσης επενδύσεων στην Hargreaves Lansdown, στο «Squawk Box Europe» του CNBC.

Όταν εξετάζει αν αυτό είναι η «αρχή του τέλους» ή μια στιγμή που σηματοδοτεί «τη μεγάλη υποχώρηση» της Wall υποστήριξε ότι, ενώ έχει καθυστερήσει μια «σημαντική παγκόσμια διόρθωση της αγοράς», η τρέχουσα ύφεση δεν έχει ακόμη φέρει αυτή την αλλαγή.

Πολλές αγορές εκτός των ΗΠΑ, ιδίως στην Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, αντανακλούν ήδη μεγάλο μέρος των αρνητικών ειδήσεων, είπε, προσθέτοντας ότι θεωρεί την πίεση ως συγκεκριμένη για τον τομέα.

Είναι, ωστόσο, μια ευκαιρία για αναδιάρθρωση των χαρτοφυλακίων, καθώς «ακόμα και αν λάβουμε υπόψη αυτήν την εβδομάδα, οι περισσότεροι άνθρωποι είχαν μια πολύ καλή πορεία, ακόμη και σε μετοχές Τεχνητής Νοημοσύνης» υπογραμμίζει ηWall. Ο Mike Wilson, επικεφαλής στρατηγικός αναλυτής μετοχών των ΗΠΑ και επικεφαλής επενδύσεων στην Morgan Stanley, μοιράζεται την ίδια άποψη.

Υποστήριξε ότι οι αγορές βρίσκονται σε διόρθωση τις τελευταίες έξι εβδομάδες, αλλά «δεν είναι το τέλος του κύκλου της Τεχνητής Νοημοσύνης». Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στην Nvidia, η οποία θεωρείται ο δείκτης της Τεχνητής Νοημοσύνης, που θα ανακοινώσει τις οικονομικές επιδόσεις της.

«Ό,τι και να συμβεί απόψε, αν είναι μια μικρή πτώση, μια υποχώρηση, πιθανότατα θα είναι μια ευκαιρία για αγορές. Αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια φάση διόρθωσης» ανέφερε ο Wilson στο πρόγραμμα «Inside India» του CNBC, προσθέτοντας ότι πιστεύει ότι βρισκόμαστε στη μέση της διαδικασίας.

«Το πιστωτικό μέρος αυτής της δαπάνης μόλις αρχίζει, που σημαίνει ότι μόλις αρχίζουμε να συγκεντρώνουμε χρήματα στις πιστωτικές αγορές. Δεν είναι ότι αυτά τα χρήματα θα μείνουν εκεί και δεν θα τα ξοδέψουν, πράγμα που σημαίνει ότι πιθανότατα υπάρχει χρόνος με αυτές τις διαλείπουσες υποχωρήσεις», πρόσθεσε.

Οι λεπτές ισορροπίες

Οι εταιρείες και οι επενδυτές βρίσκονται σε μια λεπτή ισορροπία.

Από τη μία πλευρά, τα εργαστήρια τεχνητής νοημοσύνης και οι συνεργάτες τους δίνουν μεγάλες υποσχέσεις και προχωρούν σε επιθετικές κινήσεις, σύμφωνα με τον Jason Thomas, επικεφαλής της παγκόσμιας έρευνας και επενδυτικής στρατηγικής της Carlyle. «Αλλά δεν είναι υποχρέωση των επενδυτών να τους πιστέψουν»τονίζει μιλώντας στην Julianna Tatelbaum του CNBC, από την ετήσια συνέντευξη τύπου της εταιρείας.

«Οι επενδυτές, φυσικά, πρέπει να διασφαλίσουν ότι θα αποζημιωθούν για τον κίνδυνο να μην πάνε τα πράγματα όπως έχουν προγραμματιστεί, και νομίζω ότι υπάρχει η αίσθηση ότι ίσως υπάρχουν κάποια περιουσιακά στοιχεία στον χώρο που έχουν τιμολογηθεί με βάση τα καλύτερα σενάρια. Νομίζω λοιπόν ότι αυτή είναι η επανεκτίμηση που γίνεται αυτή τη στιγμή», είπε.

Αυξανόμενες κεφαλαιουχικές δαπάνες των υπερεπενδυτών

Η πώληση έρχεται καθώς ο ρυθμός σύναψης συμφωνιών χρέους επιταχύνεται, τροφοδοτώντας εικασίες ότι μπορεί να έχει αναστατώσει τους επενδυτές, πολλοί από τους οποίους παρέμειναν αισιόδοξοι για την τεχνητή νοημοσύνη, εφόσον οι εταιρείες ανακοινώνουν υγιή κέρδη.

Την ίδια ώρα η JPMorgan Chase εκτιμά ότι η ανάγκη για χρηματοδότηση επενδύσεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης το 2026 θα φέρει την έκδοση η ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας στις ΗΠΑ στο επίπεδο ρεκόρ των 1,81 τρισ. δολαρίων.

«Βασικοί παράγοντες για την ουσιαστική αύξηση του νέου χρέους το επόμενο έτος θα περιλαμβάνουν τους εκδότες που επιδιώκουν να αναχρηματοδοτήσουν λήξεις άνω του 1 τρισ. δολαρίων και την ώθηση στις συγχωνεύσεις και εξαγορές, καθώς και την άνθηση των κεφαλαιακών δαπανών για την τεχνητή νοημοσύνη» αναφέρει η έκθεση της επενδυτικής τράπεζας.

Η Alphabet, ιδιοκτήτρια εταιρεία της Google, και η Meta, έχουν εκδώσει ομόλογα, για παράδειγμα. «Δεν είναι πρόβλημα, εφόσον υπάρχουν οι αγορές χρηματοδότησης, που σημαίνει ότι αυξάνουν το χρέος», πρόσθεσε ο Wilson. «Εννοώ, υπάρχουν επενδυτές που παρατάσσονται», είπε. Ωστόσο, γίνεται πρόβλημα όταν αυτό δεν συμβαίνει πλέον, αλλά «δεν το έχουμε δει ακόμα», είπε.

Πηγή: ot.gr