Απομένουν λίγες περισσότερες από 30 ημέρες χρηματιστηριακής διαπραγμάτευσης μέχρι την εκπνοή του 2025 και ένας άτυπος «αγώνας δρόμου» φαίνεται ότι κυριαρχεί στα dealing rooms και στις συζητήσεις πολλών θεσμικών επενδυτών.

Μια κούρσα ανάμεσα σε δύο φαινομενικά ανταγωνιστικούς δείκτες, που, όμως, από κοινού αποτυπώνουν την «υγεία» του επιχειρείν στις δύο όχθες του Ατλαντικού.

Ο λόγος για τον S&P 500 και τον Stoxx 600, τους δείκτες – σηματωρούς των ΗΠΑ και της Ευρώπης αντίστοιχα, οι οποίοι βρίσκονται «πλάι – πλάι», σε έναν neck-and-neck race, όπως τον χαρακτηρίζει ανάλυση των Financial Times, με τον ευρωπαϊκό δείκτη να έχει ανεβάσει ταχύτητα και ετοιμάζεται να κάνει τη διαφορά μετά από πάνω από δέκα χρόνια μονίμως στη δεύτερη θέση.

Ο βασικός καταλύτης σε αυτό ήταν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της ηπείρου αποδεικνύονται εντυπωσιακά ισχυρά. Μάλιστα, περισσότερες από τις μισές εταιρείες του δείκτη Stoxx 600 που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα έως τώρα, ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.

Συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία της Deutsche Bank, η εταιρική Ευρώπη παρουσίασε κέρδη κατά 8% υψηλότερα των εκτιμήσεων, ποσοστό διπλάσιο από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της περιοχής.

Νέα ώθηση στις προβλέψεις για το 2026

Τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα οδήγησαν αρκετές επενδυτικές ομάδες να αναθεωρήσουν ανοδικά τις εκτιμήσεις τους για το 2026. Για το 2025, τα συνολικά κέρδη των εταιρειών του δείκτη Stoxx προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 9%, ρυθμός ιδιαίτερα υγιής και όχι μακριά από το 14% που αναμένεται για την αμερικανική αγορά, ενισχυμένη από τον τεχνολογικό της τομέα.

Πρωταγωνιστές των θετικών εκπλήξεων είναι οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές, όπως η UBS, η Deutsche Bank και η Munich Re, που επωφελήθηκαν από ισχυρές πωλήσεις και χαμηλότερες αποζημιώσεις. Αντίθετα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας εξακολουθούν να πιέζουν το συνολικό αποτέλεσμα, αν και η εικόνα τους είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, με εταιρείες όπως η Mercedes-Benz να ξεπερνούν άνετα τις προσδοκίες.

Ο βασικός καταλύτης σε αυτό ήταν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις της ηπείρου αποδεικνύονται εντυπωσιακά ισχυρά. Μάλιστα, περισσότερες από τις μισές εταιρείες του δείκτη Stoxx 600 που έχουν δημοσιεύσει αποτελέσματα έως τώρα, ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών.

Συνολικά, σύμφωνα με στοιχεία της Deutsche Bank, η εταιρική Ευρώπη παρουσίασε κέρδη κατά 8% υψηλότερα των εκτιμήσεων, ποσοστό διπλάσιο από τον μακροχρόνιο μέσο όρο της περιοχής.

Νέα ώθηση στις προβλέψεις για το 2026

Τα καλύτερα του αναμενομένου αποτελέσματα οδήγησαν αρκετές επενδυτικές ομάδες να αναθεωρήσουν ανοδικά τις εκτιμήσεις τους για το 2026. Για το 2025, τα συνολικά κέρδη των εταιρειών του δείκτη Stoxx προβλέπεται να αυξηθούν κατά περίπου 9%, ρυθμός ιδιαίτερα υγιής και όχι μακριά από το 14% που αναμένεται για την αμερικανική αγορά, ενισχυμένη από τον τεχνολογικό της τομέα.

Πρωταγωνιστές των θετικών εκπλήξεων είναι οι τράπεζες και οι ασφαλιστικές, όπως η UBS, η Deutsche Bank και η Munich Re, που επωφελήθηκαν από ισχυρές πωλήσεις και χαμηλότερες αποζημιώσεις. Αντίθετα, οι αυτοκινητοβιομηχανίες και οι επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας εξακολουθούν να πιέζουν το συνολικό αποτέλεσμα, αν και η εικόνα τους είναι σαφώς βελτιωμένη σε σχέση με προηγούμενες περιόδους, με εταιρείες όπως η Mercedes-Benz να ξεπερνούν άνετα τις προσδοκίες.

Προοπτικές ανάπτυξης και σταθερό νόμισμα

Για το επόμενο έτος, οι αναλυτές εκτιμούν ότι τα εταιρικά κέρδη θα ενισχυθούν από ταχύτερη οικονομική ανάπτυξη και αυξημένες δημόσιες δαπάνες. Οι μηνιαίες έρευνες των PMI (Purchasing Managers’ Index), που θεωρούνται έγκυρος δείκτης για την πορεία των αγορών, κατέγραψαν τον καλύτερο συνδυασμό αποτελεσμάτων των τελευταίων δύο ετών.

Παράλληλα, οι συναλλαγματικές ισοτιμίες φαίνεται να έχουν σταθεροποιηθεί. Η υποχώρηση του δολαρίου κατά 8% έναντι του ευρώ στις αρχές του έτους είχε πλήξει τα κέρδη των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων από το εξωτερικό, ωστόσο αυτή η πίεση έχει πλέον περιοριστεί.

Η Ευρώπη πλησιάζει… και ίσως περάσει μπροστά

Το θετικότερο αυτό κλίμα αποτυπώνεται και στις αποδόσεις των δεικτών. Ο δείκτης Euro Stoxx ενισχύεται κατά 14% από την αρχή του έτους, έναντι 16% για τον S&P 500 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το ερώτημα που πλέον τίθεται είναι αν η Ευρώπη θα καταφέρει να περάσει μπροστά στις τελευταίες εβδομάδες του 2025.

Παρά το γεγονός ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές διαπραγματεύονται με πολλαπλασιαστή 17x τα αναμενόμενα κέρδη του 2026, έναντι 26x για τις αμερικανικές, οι τιμές τους έχουν ανακάμψει σταθερά μετά τα χαμηλά που κατέγραψαν όταν η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε νέους δασμούς τον Απρίλιο.

Μια δεκαετία αναμονής για το ευρωπαϊκό comeback

Οι επενδυτές, πάντως, παραμένουν συγκρατημένοι, σύμφωνα με τους Financial Times. Έχουν περάσει δέκα χρόνια από τότε που ο δείκτης Stoxx 600 έκλεισε τη χρονιά με καλύτερη επίδοση από τον S&P 500.

Ωστόσο, αν τα εταιρικά κέρδη συνεχίσουν να κινούνται ανοδικά, η ευρωπαϊκή αγορά θα έχει περιθώριο για περαιτέρω άνοδο. Από την αρχή της χρονιάς και μέχρι σήμερα, ο Stoxx 600 κερδίζει 14,3%, ενώ ο S&P 500 έχει σημειώσει άνοδο 16,4%.