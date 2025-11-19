Η συνθήκη μέσα στο «Γάλα» του Βασίλη Κατσικονούρη δεν αφήνει περιθώρια αμφισβήτησης της ποιότητας που διαθέτει. Από το πρώτο ανέβασμα στη Νέα Σκηνή του Εθνικού, σε σκηνοθεσία Νίκου Μαστοράκη (2006), ως το τωρινό απ’ τον Μάνο Καρατζογιάννη, η ιστορία του μοιάζει ανέγγιχτη από τον χρόνο, κι ας έχει μεσολαβήσει μία εικοσαετία. Μέσα στο ιδιαίτερο οικογενειακό σκηνικό –μια μάνα από την πρώην Σοβιετική Ενωση μαζί με τους δύο γιους της–, η παράσταση φωτίζει τον συναισθηματικό κόσμο των ηρώων, τις ανησυχίες και τις πληγές τους.

Παίζουν: Δήμητρα Βήττα, Στέλλα Γκίκα, Μάνος Καρατζογιάννης, Δημήτρης Πασσάς

Συντελεστές: Σκηνοθεσία: Μάνος Καρατζογιάννης, Ερμίνα Κυριαζή, Σκηνικά-Κοστούμια: Αγγελος Αγγελής, Μουσική: Νεοκλής Νεοφυτίδης, Σχεδιασμός φωτισμών: Αγγελος Παπαδόπουλος, Βοηθός σκηνοθέτη: Φίλιππος Παπαθεοδώρου, Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή, Σπύρος Περδίου, Βίντεο προώθησης: Ηλίας Μόσχοβας, Παραγωγή: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο



Info

Θέατρο: Σταθμός – Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα, τηλ.: 210 5230267

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 21 Νοεμβρίου – 28 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Παρ.-Σάβ.: 21:00, Κυρ.: 18:00

Διάρκεια: 105΄

Εισιτήρια: 15€-17€



Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Το γάλα» από το inTickets.