Στην αφετηρία βρίσκεται το θεατρικό έργο που ανέβηκε στο Μπρόντγουεϊ (1979) και απέσπασε διακρίσεις και βραβεία. Ακολούθησε η ταινία με τον Γουίλιαμ Χαρτ και τη Μάρλι Μάρτιν (1986) και μαζί το Οσκαρ ερμηνείας – πρώτη φορά σε κωφάλαλη ηθοποιό. Το 1981 η Ελλη Λαμπέτη ήταν συγκλονιστική στον ρόλο της Σάρα, με παρτενέρ τον Λευτέρη Βογιατζή, στην τελευταία παράσταση της ζωής της. Τώρα η ιστορία της κωφάλαλης Σάρα και του καθηγητή της, που υμνεί τον έρωτα χωρίς προκαταλήψεις και τη διαφορετικότητα, παρουσιάζεται από τον Δημοσθένη Παπαδόπουλο.

Παίζουν: Ευσταθία Τσαπαρέλη, Πάρης Θωμόπουλος, Αντρια Ράπτη, Μιχάλης Γεωργακόπουλος, Δημήτρης Δεληγιάννης, Σοφία Σίμου

Συντελεστές: Σκηνοθεσία-Απόδοση κειμένου: Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Βοηθός σκηνοθέτη: Λίνα Μπότη Φωτισμοί: Σάκης Μπιρμπίλης, Εκμάθηση Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας: Αρτεμησία Παντελάκη, σε συνεργασία με την Αννα Λιάκου (Διερμηνέας ΕΝΓ), Παραγωγή: Τάσος Ιορδανίδης

Info

Θέατρο: Αλφα Ληναίος-Φωτίου 28ης Οκτωβρίου 37 & Στουρνάρα 51, Αθήνα, τηλ.: 210 5201828

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 27 Οκτωβρίου – 16 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Δευτ. & Τρ.: 21.00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 10€-20€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Τα παιδιά ενός κατώτερου θεού» από το inTickets.