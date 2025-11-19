Με τη θεατρική του γραφή, ο συγγραφέας Μάρτιν Κριμπ αποτυπώνει την παρακμή της κοινωνίας μέσα από την κατάρρευση των ανθρώπινων σχέσεων. Η Αικατερίνη Παπαγεωργίου, παρά το νεαρό της ηλικίας της, διαθέτει σαφή σκηνοθετική ματιά και υπογράφει την πρώτη της δουλειά μακριά από το Θέατρο Μπέλλος. Το έργο «Στην εξοχή» παρακολουθεί, μέσα από τη συνθήκη του γάμου, τις δύσκολες ισορροπίες που προσπαθεί να κρατήσει ένα ζευγάρι όταν ένα τρίτο, τυχαίο και άγνωστο (;) πρόσωπο εισβάλλει στον φαινομενικά ήσυχο κόσμο τους.

Παίζουν: Μιχάλης Βαλάσογλου, Μαρία Κυρώζη, Κίττυ Παϊταζόγλου

Συντελεστές: Μετάφραση: Παναγιώτα Πανταζή, Σκηνοθεσία: Αικατερίνη Παπαγεωργίου, Σκηνικά: Μαρία Φιλίππου, Κοστούμια: Ειρήνη Γεωργακίλα, Μουσική: Διαμαντής Αδαμαντίδης, Κίνηση: Χρυσηίς Λιατζιβίρη, Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου, Βοηθός σκηνοθέτη: Τάσος

Προβιάς, Παραγωγή: Stages Network Μονοπρόσωπη ΑΕ

Info

Θέατρο: Αποθήκη – Σαρρή 40, Αθήνα, τηλ.: 210 3253153

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 15 Οκτωβρίου – 5 Απριλίου

Παραστάσεις:Τετ.: 20:00 Πέμ.-Σάβ.: 21:00 Κυρ.: 19:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 16€-20€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Στην εξοχή» από το inTickets.