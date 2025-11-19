Η Ρούλα Πατεράκη, που έγραψε, σκηνοθετεί και χορογραφεί ένα έργο αφιερωμένο στον κορυφαίο μαθηματικό του 20ού αιώνα, Τζον φον Νόιμαν, δημιουργεί ένα δικό της θεατρικό σύμπαν. Μέσα σε αυτό «εξερευνά», με πρωτότυπο αφηγηματικό τρόπο, το πνεύμα και το έργο ενός «ήρωα» της επιστήμης, μιας πολυσχιδούς προσωπικότητας του 20ού αιώνα που άλλαξε τον ρου της ανθρωπότητας και της τεχνολογίας. Στην παράσταση οι ηθοποιοί γίνονται μηχανές που συναντιούνται για να μιλήσουν για τον Νόιμαν και την πορεία ζωής του, που χάραξε νέους δρόμους.

Παίζουν: Α. Ευθυμίου, Ι. Παγιατάκη, Μ. Βλάχου, Χ. Νταρακτσής, Κ. Φοντούκης/Δ. Καραγιάννης, Θ. Φερετζέλης/Ν. Μαυράκης, Γ. Πεσεξίδης, Ι. Παγιατάκη, Ν. Δαλιάκα/Γ. Πεσεξίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Δ. Καραγιάννης/Ν. Μαυράκης, Α. Κατσίκη/Ν. Δαλιάκα, Μ. Αβραμάκη/Μ. Καραμήτρη, Ν. Μαυράκης/Θ. Φερετζέλης, Δ. Καραγιάννης/Γ. Παπαδόπουλος, Ν. Μαυράκης/Δ. Καραγιάννης/Θ. Φερετζέλης Συντελεστές: Κείμενο-Σκην/σία-Χορ/φία: Ρ. Πατεράκη, Σκηνικά: Α. Μέντης, Κοστούμια: Ε. Κιρκινέ, Μουσική: Γ. Χριστιανάκης, Φωτ.: Γ. Δρακουλαράκος, Video art: Γ. Πούλκας, Β. σκηνοθέτη: Γ. Παπαδόπουλος, Μ. Καραμήτρη, Θ. Ντουρντουρέγκας, Β. χορο- γράφου: Σ. Εμινόγλου, Σύμβ. δραματουργίας: Χ. Νταρακτσής-Α. Χρυσομάλη, Φωτο.-Dj: Ν. Μαυράκης, Οργ. παραγωγής: Π. Κοκόζης Info Θέατρο: Θέατρο Εταιρείας Μακεδονικών Σπουδών, Έθν. Αμύνης 2, Θεσσαλονίκη, τηλ.: 231 5200000 Έναρξη – Ολοκλήρωση: 31 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου Παραστάσεις: Τετ. & Κυρ.: 19:00 Πέμ.-Σάβ.: 21:00 Σαβ.: 18:00 Διάρκεια: 120΄ Εισιτήριο: 6€-21€ Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση « SILLILAB: No difference between ho ho ho!!!» από το inTickets.