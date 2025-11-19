Όταν ο Ιρβιν Γιάλομ έγραφε το «Όταν έκλαψε ο Νίτσε», προφανώς και δεν γνώριζε ότι αυτή η φανταστική συνάντηση ανάμεσα στο Νίτσε, τον Μπρόιερ και τον νεαρό Φρόιντ που εμπνεύστηκε μπορεί και να είχε συμβεί. Στη θεατρική διασκευή που σκηνοθετούν ο Ακύλλας Καραζήσης και ο Νίκος Χατζόπουλος το βάρος πέφτει στη σχέση ανάμεσα στον θεραπευτή και τον θεραπευόμενο, δύο ανθρώπους με διαφορετικές ανάγκες και αδυναμίες. Κι έτσι η παράσταση εξελίσσεται σε μια διαδικασία διπλής ψυχοθεραπείας και θεατρικής αναμέτρησης υψηλού επιπέδου.

Παίζουν: Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Γιάννης Κότσιφας, Μάνος Βαβαδάκης

Συντελεστές: Θεατρική διασκευή: Ευαγγελία Ανδριτσάνου, Σκηνοθεσία: Ακύλλας Καραζήσης, Νίκος Χατζόπουλος, Σκηνικό-Κοστούμια: Ελένη Μανωλοπούλου, Μουσική: Κορνήλιος Σελαμσής, Φωτισμοί: Αλέκος Αναστασίου, Βοηθός σκηνοθέτη: Φαίη Κοτσιλίτη, Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Εμιλυ Κουκουτσάκη, Παραγωγή: Γιώργος Λυκιαρδόπουλος-Λυκόφως ΑΜΚΕ, Διεύθυνση παραγωγής: Κατερίνα Μπερδέκα, Οργάνωση παραγωγής: Ρόζα Καλούδη, Επιμέλεια εικόνας: Dasc Branding, Φωτογραφίες: Πάνος Γιαννακόπουλος

Info

Θέατρο: Πορεία at Victoria, Τρικόρφων 3-5, Αθήνα, τηλ.: 210 8210991

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 5 Νοεμβρίου -7 Δεκεμβρίου

Παραστάσεις: Τετ.: 19:00 Πέμ.-Παρ.: 20:00 Σάβ.: 21:00 Κυρ.: 17:00

Διάρκεια: 140΄

Εισιτήριο: 15€-25€