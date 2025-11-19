Στις «Καρέκλες» ο Ευγένιος Ιονέσκο χρησιμοποιεί το τέχνασμα, ή καλύτερα τη μέθοδο, του πολλαπλασιασμού. Ο Γέρος και η Γριά, οι δύο ήρωές του, απομονωμένοι και ξεχασμένοι, δίνουν μια τελευταία ευκαιρία στη ζωή, προσκαλώντας κόσμο. Γεμίζουν τον χώρο με καρέκλες, στις οποίες βάζουν να καθίσουν τους καλεσμένους τους, που δεν θα έρθουν ποτέ. Ο Γέρος θέλει να μεταφέρει ένα μήνυμα και γι’ αυτό τον λόγο προσλαμβάνει έναν ομιλητή. Όταν εκείνος θα έρθει, το κοινό θα αντιληφθεί ότι δεν μπορεί να μιλήσει…

Παίζουν: Πάνος Παπαδόπουλος, Μαρία Διακοπαναγιώτου

Συντελεστές: Μετάφραση: Αντώνης Γαλέος, Σκηνοθεσία: Πάνος Παπαδόπουλος, Μαρία Διακοπαναγιώτου, Σχεδιασμός φωτισμών: Νίκος Βλασόπουλος, Μουσική: Αγγελος Τριανταφύλλου, Σκηνογράφος: Κωνσταντίνος Σκουρλέτης, Ενδυματολόγος: Βενετία Λονγκ Επιμέλεια κίνησης: Αμάλια Μπένετ, Βοηθός σκηνοθέτη: Μαριλένα Μόσχου, Παραγωγή: Θέατρο του Νέου Κόσμου

Info

Θέατρο: Θέατρο του Νέου Κόσμου, Αντισθένους 7 & Θαρύπου, Αθήνα, τηλ.: 210 9212900

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 30 Ιανουαρίου – 5 Απριλίου

Παραστάσεις: Παρ. & Κυρ.: 21:15 Σάβ.: 18:15

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 17€-20€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Οι καρέκλες» από το inTickets.