Ο 29χρονος Δημήτρης Νταούλης έγραψε και σκηνοθετεί μια κωμωδία με σαφή επιθεωρησιακά χαρακτηριστικά, εκφράζοντας τη γενιά του αλλά και όλη τη σύγχρονη κοινωνία με τις αντιφάσεις της. Τολμηρή, αιχμηρή και βαθιά ανθρώπινη, πλέκει σκηνές, μονολόγους, διαλόγους, μαζί με τραγούδια και χορευτικά, διατηρώντας έναν γρήγορο, σχεδόν καταιγιστικό ρυθμό. Τέσσερις νέοι ηθοποιοί έχουν αναλάβει τους πολλαπλούς ρόλους της παράστασης, που κινείται ανάμεσα στον ρεαλισμό και τον σουρεαλισμό, με το γέλιο να δίνει τη θέση του σε ένα σφίξιμο στο στομάχι.

Παίζουν: Εβελίνα Καραπάνου, Αλέξης Κουτσοχέρας, Ελευθερία Μάζαρη, Ιωάννα Πιταούλη

Συντελεστές: Κείμενο-Σκηνοθεσία: Δημήτρης Νταούλης, Μουσική: Μιχαλιάννα Θεοφανοπούλου, Βοηθός σκηνοθέτη: Εβελίνα Καραπάνου, Φωνητική διδασκαλία: Αντώνης Αρμάνι, Χορογραφίες-Επιμέλεια κίνησης: Γεωργία Καραμέρου, Τρέιλερ-Αφίσα-Φωτογραφίες: Δώρα Πανταζοπούλου, Παραγωγή: FREENUTS A.M.K.E.

Info

Θέατρο: Αλκμήνη Αλκμήνης 8-12, Κάτω Πετράλωνα, τηλ.: 210 3428650

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 16 Οκτωβρίου – 15 Ιανουαρίου

Παραστάσεις:Πέμ.: 21:15

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 12€-15€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Ο κόσμος που γύρισε ανάποδα» από το inTickets.