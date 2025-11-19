Ο Πυγμαλίων Δαδακαρίδης σκηνοθετεί τον Μιχάλη Σαράντη στο νέο έργο του Βασίλη Κατσικονούρη, που αντλεί το θέμα του από μια αληθινή, συγκλονιστική ιστορία γυναικοκτονίας, που συνέβη στην επαρχία της μεταπολεμικής Ελλάδας: Ενας καθ’ ομολογίαν δολοφόνος αθωώθηκε ομόφωνα αφού σκότωσε τη γυναίκα του, η οποία τον απατούσε, και επέστρεψε ως «ήρωας» στο χωριό του. Το έργο καταπιάνεται με τους μηχανισμούς της ελληνικής πατριαρχίας και τα οδυνηρά αποτελέσματά τους ακόμα και σήμερα. Μια ιστορία βίας, ενοχής και συνενοχής, μια υπόθεση ανοχής και σιωπής.

Παίζουν: Μιχάλης Σαράντης, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Άννα Καλαϊτζίδου, Φώτης Θωμαΐδης, Γεωργία Συφιανού

Συντελεστές: Συγγραφέας: Βασίλης Κατσικονούρης, Σκηνοθεσία: Πυγμαλίων Δαδακαρίδης





Info

Θέατρο: Δημοτικό Θέατρο Πειραιά – Λεωφ. Ηρώων Πολυτεχνείου 32, Πειραιάς, τηλ. 210 4143310

Έναρξη – Ολοκλήρωση:8 Δεκεμβρίου – 6 Ιανουαρίου 2026

Παραστάσεις: Δευτ.-Τρ.: 21:00

Διάρκεια: 100΄

Εισιτήριο: 15€-35€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Ο φονιάς – έγκλημα και αθώωση» από το inTickets.