Μια μεγάλη παραγωγή είναι η παράσταση ο «Αρχάγγελος της Κρήτης», με απλά λόγια ο Νίκος Ξυλούρης, που συνδυάζει ζωντανή μουσική, αδημοσίευτες φωτογραφίες, πολύτιμα ηχητικά ντοκουμέντα και αφήγηση. Εκεί που η Ιστορία συναντά την τέχνη και τη συγκίνηση, το έργο αναδεικνύει το εσωτερικό σύμπαν ενός ανθρώπου που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του με τη φωνή και τα τραγούδια του, εκφράζοντας την ψυχή του τόπου του. Ο Αιμιλιανός Σταματάκης αναλαμβάνει τον δύσκολο ρόλο του Νίκου Ξυλούρη, ενώ η Αλκηστις Πρωτοψάλτη αφηγείται και ερμηνεύει.

Παίζουν: Α. Σταματάκης, Μ. Αεράκης, Γ. Ασκάρογλου, Ξ. Γεωργίου, Ν. Γκέλια, Γ. Καλαντζόπουλος, Μ. Μπεγνής, Λ. Ξανθοπούλου, Ε. Πάλλα, Γ. Πέτρου, Α.Τσιλιμπίου, Γ. Φλωράτος Συντελεστές: Κείμενο: Ζ. Πετράκη, Σκηνοθεσία: Ν. Χανιωτάκης, Σύμβ. δραματουργίας: Ο. Ξυλούρη, Ενορχηστρώσεις-Μουσ. διδασκ.: Α. Κατσι- γιάννης, Μουσ. επιμ. κρητικού προγράμματος: Ρ. Ντέιλι, Σκηνικά: Μ. Παντελιδάκης, Κοστ.: Ι. Καλαβρού, Χορογραφίες-Επιμ. κίνησης: Ε. Γεροδήμου, Φωνητική διδασκ.: Γ. Μαθές, Φωτ.: Κ. Μαραγκουδάκη, Α' βοηθός σκην.: Θ. Κοκκινίδου, Β' βοηθός σκην.: Ε. Κανέλλη, Αφήγηση-ερμηνεία: Ά. Πρωτοψάλτη, Τραγούδι: Γ. Μαθές, Κρητική μουσική και τραγούδι: Μ. & Ρ. Δαμουλάκης, Παραγωγή: Stages Network Μονοπρόσωπη ΑΕ Info Θέατρο: Ήβη, Σαρρή 27, Αθήνα, τηλ.: 211 1000365 Έναρξη – Ολοκλήρωση: 3 Δεκεμβρίου – 5 Απριλίου Παραστάσεις: Τετ. & Κυρ.: 19:00 Πέμ.: 20.00 Παρ.-Σάβ: 21.00 Σάβ.: 18:00 Διάρκεια: 120΄ Εισιτήριο: 18€-55€