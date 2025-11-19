Με τη μορφή θεατρικού μονολόγου μεταφέρεται στη σκηνή η νουβέλα του Δημήτρη Μητσοτάκη, που καλύπτει ογδόντα χρόνια ζωής, και εμμέσως Ιστορίας, με ηρωίδα του την Μπουμπού, μια γυναίκα που βρήκε καταφύγιο στο φαγητό για να αντιμετωπίσει την καχύποπτη ματιά, τον ρατσισμό και τον χλευασμό της κοινωνίας προς το πρόσωπό της. Είναι η πρωτότοκη κόρη μιας οικογένειας απ’ την Κρήτη, που γεννήθηκε 7 κιλά, κάτι το οποίο την καθόρισε. Με γλυκόπικρο αλλά και αισιόδοξο τρόπο η παράσταση ακολουθεί την πορεία της.

Παίζουν: Δήμητρα Κολλά

Συντελεστές: Κείμενο: Δημήτρης Μητσοτάκης, Απόδοση-Διασκευή: Κωνσταντίνος Πασσάς, Δήμητρα Κολλά, Σκηνοθεσία: Κωνσταντίνος Πασσάς, Μουσική-Στίχοι τραγουδιού: Δημήτρης Μητσοτάκης, Τραγούδι: Μάρθα Φριντζήλα, Σκηνογραφία: Κωνσταντίνος Πασσάς, Ενδυματολογία: Γιάννης Κλημάνογλου, Σχεδιασμός φωτισμών: Άννα Ρεμούνδου, Φωτογραφίες: Χριστίνα Φυλακτοπούλου, Αφίσα: Νικήτας Κοτροκόης, Κατασκευές: Κώστας Αβραμιώτης, Trailer-Κινηματογράφηση: ORKI Productions,Βοηθός σκηνοθέτη: Αλεξάνδρα Γαϊδατζή, Επικοινωνία-Προώθηση: Νταίζη Λεμπέση, Παραγωγή: VAULT THEATRE PLUS – ΓΑΪΔΑΡΟΣ



Info

Θέατρο: Εν Αθήναις, Ιάκχου 19, Αθήνα, τηλ.: 213 0356472

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 9 Νοεμβρίου – 4 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Σάβ.-Κυρ.: 17:45

Διάρκεια: 80΄

Εισιτήρια: 14€



