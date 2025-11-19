Μια πρωτοποριακή θεατρική εμπειρία που γκρεμίζει τα σύνορα ανάμεσα στη σκηνή και στο κοινό προτείνει ο Dr. Γιώργος Λάγιος από σκηνής. Πρόκειται για μια διαδραστική εμπειρία ψυχολογία, που βάζει το κοινό στο «μυαλό» ενός ζευγαριού· ένα κοινό που δεν μένει απαθές, αλλά συμμετέχει ενεργά και γίνεται κομμάτι της ίδιας της παράσταση. Κρίσιμα ερωτήματα για τη ζωή και τη λειτουργία των ερωτικών σχέσεων, ανταλλαγή απόψεων και συζήτηση συνιστούν μια ιδιαίτερη συνθήκη, όπου το κινητό όχι μόνο δεν απαγορεύεται αλλά είναι απαραίτητο.

Παίζουν: Γιώργος Λάγιος

Συντελεστές: Σκηνική επιμέλεια: Πάνος Κούγιας, Συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Ελευθερία Κοντογεώργη, Μάνος Τσούτης, Διεύθυνση καλλιτεχνικού προγραμματισμού και επικοινωνίας: Ελίνα Λαζαρίδου, Παραγωγή: Stages Network Μονοπρόσωπη ΑΕ

Info

Θέατρο:Αλίκη – Αμερικής 4, Αθήνα, τηλ.: 211 1000365

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 3 Νοεμβρίου -30 Μαρτίου

Παραστάσεις: Δευτ.: 20:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 16€-30€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Μέσα στο μυαλό σου – Νο 2 «Ερωτας και χάος» από το inTickets.