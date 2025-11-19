Η Μαρίκα Παπαγκίκα και η Μαρίκα Νίνου, οι δύο Μαρίκες του ρεμπέτικου τραγουδιού στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα, «συναντιούνται» στη σκηνή του Embassy, ενώνοντας τις φωνές και τις διαδρομές τους. Η πρώτη ήταν η ελληνική φωνή στην Αμερική, η δεύτερη, η φωνή της Αθήνας. Σε εποχές που ήταν δύσκολο να είσαι γυναίκα, σηκώθηκαν απ’ την καρέκλα και τραγούδησαν στο πάλκο σμυρνέικα, ρεμπέτικα, παραδοσιακά και λαϊκά. Μια μουσική παράσταση σε κείμενα Οδυσσέα Ιωάννου, μουσική σύνθεση-ενορχήστρωση Γιώργου Ανδρέου και σκηνοθεσία Αστέρη Πελτέκη.

Παίζουν: Γιώτα Νέγκα, Κορίνα Λεγάκη, Αφηγήτρια: Νικολέτα Καρρά

Συντελεστές: Θεατρικό κείμενο: Ο. Ιωάννου, Σκηνοθεσία: Α. Πελτέκης, Πρωτότυπη μουσική-ενορχήστρωση: Γ. Ανδρέου, Στίχοι τραγουδιών: Γ. Ανδρέου, Ο. Ιωάννου, Κοστούμια: Ν. Χαρλαύτης, Video art: Β. Κουντούρης, Β. σκηνοθέτη: Ε. Παππάς, Φωτό.: Γ. Καλφαμανώλης, Μουσικοί: Τ. Αλμπανούδης (κοντραμπάσο), Β. Καλαμάρας (τύμπανα), Π. Παφρανίδης (μπουζούκι), Σ. Γαργάλας (βιολί), Σ. Χατζηκωνσταντίνου (κιθάρες) και Γ. Ανδρέου (πιάνο), Δ/νση καλ. προγραμματισμού & επικοινωνίας: Ε. Λαζαρίδου, Παραγωγή: Stages Network Μονοπρόσωπη ΑΕ





Θέατρο: Embassy Theater, Πατριάρχου Ιωακείμ 5, Αθήνα, τηλ.: 211 1000365

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 10 Νοεμβρίου – 6 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Δευτ. & Τρ.: 20:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήρια: 16€-35€



Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «ΜΑΡΙΚΑ με είπανε, ΜΑΡΙΚΑ με βγάλανε» από το inTickets.