Ο Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης μεταφέρει με τον καίριο και άμεσο λόγο του τον μικρόκοσμο της πολυκατοικίας μέσα από μια συνέλευση των ενοίκων, γιατί «κάποιος πετάει τα σκουπίδια όπου βρει, κι αυτό πρέπει να σταματήσει». Ο διαχειριστής, η ημι-διάσημη συγγραφέας αισθηματικών μυθιστορημάτων, ο κάπως ιδιαίτερος κύριος Μπάμπης και ένας αλλοδαπός θα κληθούν ν’ αναζητήσουν τον ένοχο. Η συνέλευση θα φέρει στην επιφάνεια νοοτροπίες και συμπεριφορές, αποκαλύπτοντας μυστικά και ψέματα, αλλά θα δημιουργήσει και νέες ισορροπίες, νέες σχέσεις, ενώ το κέικ ψήνεται στον φούρνο.

Παίζουν: Φαίδρα Δρούκα, Ερρίκος Λίτσης, Γιάννης Λεάκος, Προμηθέας Νεραττίνι-Δοκιμάκης

Συντελεστές: Συγγραφέας: Βαγγέλης Χατζηγιαννίδης, Σκηνοθεσία: Θανάσης Ζερίτης, Sound design-πρωτότυπη μουσική-τραγούδια-ερμηνεία: Σπύρος Γραμμένος, Σκηνικά-Κοστούμια: Γεωργία Μπούρδα, Κίνηση: Πάνος Τοψίδης, Σχεδιασμός φωτισμών: Σάκης Μπιρμπίλης, Βοηθός σκηνοθέτη: Ελένη Τσιμπρικίδου, Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Ηρώ Παρδαβέλλα, Παραγωγή: Stages Network Μονοπρόσωπη ΑΕ





Info

Θέατρο: Εμπορικόν, Σαρρή 11, Ψυρρή, τηλ.: 211 1000365

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 10 Οκτωβρίου – 5 Απριλίου

Παραστάσεις: Τετ.: 20:00, Πέμ.-Σάβ.: 21:00, Κυρ.: 18:00

Διάρκεια: 75΄

Εισιτήρια: 16€-25€



Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Κέικ» από το inTickets.