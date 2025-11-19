Η παράσταση με τον τίτλοσιδηρόδρομο, που έδωσε ώθηση στην ομάδα The Young Quill και τάραξε το θεατρικό τοπίο όταν πρωτοπαρουσιάστηκε στο θέατρο Μπέλλος, επιστρέφει για 3η σεζόν, με το κείμενο του Ρουμάνου συγγραφέα Ματέι Βίζνιεκ. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Αικατερίνης Παπαγεωργίου και με κεντρικό θέμα το καίριο, αναπάντητο ίσως, ερώτημα τι σημαίνει πρόοδος τον 21ο αιώνα, το έργο «χρησιμοποιεί» τις έριδες, τους πολέμους και τα διεθνή οικονομικά συμφέροντα για να μιλήσει για την ανθρώπινη ψυχή και τα χαμένα ιδεώδη.

Παίζουν: Αλέξανδρος Βάρθης, Νίκος Γιαλελής, Τάσος Λέκκας, Αλεξάνδρα Μαρτίνη, Φάνης Μιλλεούνης, Ελίζα Σκολίδη

Συντελεστές: Κείμενο: Μ. Βίζνιεκ, Μετ.: Έ. Βασιλικιώτη, Σκην/σία: Α. Παπαγεωργίου, Σκηνικά: Μ. Σταμπούλου, Κοστού- μια: Ε. Γεωργακίλα, Μουσική: Μ. Χρονοπούλου, Χορογραφίες: Χ. Λιατζιβίρη, Χορογραφία pole dancing: Μ. Διανελλάκη, Σχεδ. φωτισμού: Κ. Μουσικός, Β. σκηνοθέτη: Α. Μαρτίνη, Β. ενδυματο- λόγου: Ί.-Μ. Σιδέρη, Ραφή κοστουμιών: Φ. Ινφάντε, Κατασκευές ενδυματολογικού – μάσκες: Κ. Χαλδαίος, Κατασκευή παπουτσιών: D. Andrioti Shoes, Περούκες: Θ. Γαλαζούλας, Φωτο.: Ε. Γιουναν- λή, Γραφιστική επεξεργασία: Indigo Creative, Επικοινωνία: Μ. Αρβανιτοπούλου/Art Ensemble, Δ/νση παραγωγής: Φ. Μιλλεούνης

Info

Θέατρο: Μπέλλος, Κέκροπος 1, Αθήνα, τηλ: 210 3229889

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 19 Νοεμβρίου – 14 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Τετ.: 20:00

Διάρκεια: 60΄

Εισιτήριο: 13€-18€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Η λέξη πρόοδος στο στόμα της μητέρας μου ηχούσε πολύ φάλτσα» από το inTickets.