Η παράσταση με τον τίτλοσιδηρόδρομο, που έδωσε ώθηση στην ομάδα The Young Quill και τάραξε το θεατρικό τοπίο όταν πρωτοπαρουσιάστηκε στο θέατρο Μπέλλος, επιστρέφει για 3η σεζόν, με το κείμενο του Ρουμάνου συγγραφέα Ματέι Βίζνιεκ. Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες της Αικατερίνης Παπαγεωργίου και με κεντρικό θέμα το καίριο, αναπάντητο ίσως, ερώτημα τι σημαίνει πρόοδος τον 21ο αιώνα, το έργο «χρησιμοποιεί» τις έριδες, τους πολέμους και τα διεθνή οικονομικά συμφέροντα για να μιλήσει για την ανθρώπινη ψυχή και τα χαμένα ιδεώδη.