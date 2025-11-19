Εναν μονόλογο για τη ζωή της Δούκισσας της Πλακεντίας ανεβάζει ο Γιώργος Νανούρης, με όπλο του την εμπειρία – αλλά και τις επιτυχίες, της «Κατερίνας» και του «Αίαντα». Η Μαρία Κίτσου ερμηνεύει τη μυθιστορηματική ζωή της Σοφίας ντε Μαρμπουά, γνωστής ως Δούκισσα της Πλακεντίας, μιας γυναίκας βαθύπλουτης, δυναμικής και ανεξάρτητης –της οποίας το σπίτι έγινε μουσείο. Η ίδια ωστόσο ζούσε παράλληλα το προσωπικό της δράμα όταν έχασε την κόρη της. Γι’ αυτό και αναζήτησε έναν παράδοξο τρόπο να ζει για πάντα μαζί της…

Παίζουν: Μαρία Κίτσου

Συντελεστές: Σκηνοθεσία-Φωτισμοί: Γιώργος Νανούρης, Σύνθεση κειμένου: Γιώργος Νανούρης, Πηγές: Δ. Καμπούρογλου, Δ. Γατόπουλος, Ρ. Βος, Φωτογραφίες: Γκέλυ Καλαμπάκα, Οργάνωση παραγωγής: Κωνσταντίνα Νταντάμη, Παραγωγή: Θεατρικές Επιχειρήσεις Τάγαρη, Διεύθυνση Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων: PR AGENCY FMN, Social Media: Renegade Media

Info

Θέατρο: Βεάκη, Στουρνάρη 32, Εξάρχεια, τηλ.: 210 5223522

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 19 Νοεμβρίου – 15 Ιανουαρίου

Παραστάσεις: Τετ.: 19:00, Πέμ.: 20:00

Εισιτήρια: 17€ – 22€

Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Η δούκισσα της Πλακεντίας» από το inTickets.