Ο Γιάννης Καλαβριανός με την ομάδα του –Sforaris– έφτιαξε το 2012 μια παράσταση που μοιάζει με ζωντανό ιστορικό κειμήλιο, γνωρίζοντας έκτοτε επιτυχία εντός και εκτός Ελλάδας. Φέτος επιστρέφει, με την ίδια πάντα ευαισθησία και εμπλουτίζοντας το υλικό του, για να θυμίσει την αξία των αναμνήσεων και της αναζήτησης της ευτυχίας. Μέσα από συνεντεύξεις ηλικιωμένων απ’ όλη τη χώρα, παραδίδει μια σύνθεση από δώδεκα ιστορίες που διατρέχουν την Ιστορία, από τη Μικρασιατική Καταστροφή ως τον Covid και το πρώτο λοκντάουν, που συνιστά μια δυνατή θεατρική στιγμή.

Παίζουν: Μαρία Κωνσταντά, Γιάννης Μαστρογιάννης, Ζωή Μυλωνά, Δήμητρα Ονουφριάδου, Βασίλης Τσαλίκης

Συντελεστές: Κείμενο-Σκηνοθεσία: Γιάννης Καλαβριανός, Σκηνικά-Κοστούμια: Μαρία Καραθάνου, Φωτισμοί: Νίκος Βλασόπουλος, Επιμέλεια κίνησης-Βοηθός σκηνοθέτη: Αλεξία Μπεζίκη, Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Μαργαρίτα Τζαννέτου, Βίντεο: Βασίλης Κουντούρης, Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή, Σχεδιασμός αφίσας: Sonke, Μουσική: Χρύσανθος Χριστοδούλου, Παραγωγή: Πολιτιστικός Οργανισμός Λυκόφως – Γ. Λυκιαρδόπουλος & Εταιρεία Θεάτρου Sforaris

Info

Θέατρο: Αμφι-θέατρο Σπύρου Α. Ευαγγελάτου – Α. Χατζημιχάλη 15 & Αδριανού 111, Αθήνα, τηλ.: 210 7234567

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 24 Οκτωβρίου – 30 Νοεμβρίου

Παραστάσεις:Παρ.: 21:00 Σάβ.: 18.30 & 21:15 Κυρ.: 19:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήριο: 14€-20€