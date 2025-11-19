Επτά ιστορίες που εκτυλίσσονται παράλληλα, επτά διαφορετικοί άνθρωποι που εκφράζουν τη δική τους πραγματικότητα, μοιράζονται –χωρίς να το ξέρουν– κάτι κοινό, που κρύβεται κάτω από την επιφάνεια της κανονικότητάς τους: ένα κενό, ένα ανικανοποίητο, μια δυσκολία να συνδεθούν με τον εαυτό τους και τους άλλους. Η Βαλέρια Δημητριάδου («Και εφύτευσεν ο Θεός παράδεισον», «Ενενήντα») γράφει για τους ανθρώπους που ζουν δίπλα μας – για μας. Φόβοι, επιθυμίες, αγωνίες και προσωπικά αδιέξοδα αποτυπώνονται με χιούμορ, λιτότητα και συγκίνηση και μας φέρνουν ενώπιον ενωπίω.

Παίζουν: Αθηνά Αλεξοπούλου, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Αντώνης Καρυστινός, Αλέξανδρος Μαυρόπουλος, Μιχάλης Πανάδης, Νικόλας Παπαδομιχελάκης, Αθηνά Σακαλή

Συντελεστές: Κείμενο-Σκηνοθεσία-Μουσική: Βαλέρια Δημητριάδου, Σκηνικά: Ζωή Μολυβδά-Φαμέλη, Κοστούμια: Δήμος Κλιμενώφ, Κίνηση: Κατερίνα Γεβετζή, Σχεδιασμός φωτισμών: Ιωάννα Αθανασίου, Τάσος Παλαιορούτας, Σχεδιασμός video: Αποστόλης Κουτσιανικούλης, Σχεδιασμός ήχου: Φοίβος Παπαγιάννης, Καλλιτεχνική συνεργάτις: Αντριάνα Ανδρέοβιτς, Βοηθός σκηνοθέτιδος: Μελίνα Κόφφα, Συμπαραγωγή: Stages Network και C for Circus





Info

Θέατρο: Εμπορικόν, Σαρρή 11, Ψυρρή, τηλ.: 211 1000365

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 25 Οκτωβρίου -5 Απριλίου

Παραστάσεις: Δευτ.-Τρ.: 20:00, Σάβ.: 18:00, Κυρ.: 21:00

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήρια: 16€-25€



Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Ένα κάποιο κενό» από το inTickets.