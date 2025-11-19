Μια σπονδυλωτή παράσταση από επτά αυτόνομες ιστορίες, γραμμένη από τον Γιώργο Παλούμπη και τον Αντώνη Τσιοτσιόπουλο, που φέρνει στο προσκήνιο την εργασία και όλα όσα απασχολούν σήμερα κάθε εργαζόμενο: από την αναζήτηση δουλειάς και την αγωνία να βρεθεί μια θέση ως τις πολλές και διαφορετικές μορφές εξάρτησης που δημιουργεί η δουλειά. Οι ήρωες, άνθρωποι καθημερινοί, συνηθισμένοι, σκιαγραφούνται μέσα από αυτή τη σχέση που επηρεάζει τη ζωή, τη συναισθηματική τους κατάσταση και, φυσικά, την τσέπη τους.

Παίζουν: Σοφία Ακασοπούλου, Ελευθερία Αράκη, Θεοδώρα Βαλομάνδρα, Βίκυ Εδιάρογλου, Εύα Θεολόγη, Αννα Μαρίνου, Μαρίτσα Φωτιάδου

Συντελεστές: Κείμενο-Σκηνοθεσία: Γιώργος Παλούμπης, Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, Σκηνικά: Ναταλία Αστυπαλίτη, Ηχητικός σχεδιασμός: Γιώργος Αντωνόπουλος, Φωτισμοί: Γιώργος Αγιαννίτης, Φωτογραφίες: Στάθης Πορονίδης, Βοηθός σκηνοθέτη: Γιώργος Λόξας, Βίντεο προώθησης: Ερμής Περιστέρης, Παραγωγή: Πολιτισμός Σταθμός Θέατρο



Info

Θέατρο: Σταθμός – Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα, τηλ.: 210 5230267

Έναρξη – Ολοκλήρωση: 8-30 Νοεμβρίου

Παραστάσεις: Σάβ.: 18:15, Κυρ.: 21:15

Διάρκεια: 90΄

Εισιτήρια: 15€-17€



Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Αρμπάιτ» από το inTickets.