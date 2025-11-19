Το θεατρικό έργο του Ντέιβιντ Μάμετ, συνώνυμο σχεδόν του αμερικανικού ονείρου –στην κατάρρευσή του–, πενήντα χρόνια μετά μοιάζει εξίσου σύγχρονο και επίκαιρο. Παγιδευμένοι στις ψευδαισθήσεις τους, οι τρεις ήρωες καταστρώνουν ένα σχέδιο, το οποίο δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ γιατί πολύ απλά οι μεταξύ τους σχέσεις έχουν διαβρωθεί, η εμπιστοσύνη έχει χαθεί, δίνοντας τη θέση της στην καχυποψία. Ο Γιάννης Μπέζος σκηνοθετεί τον Γιώργο Νινιό, τον Αντώνη Κρόμπα και τον Σταύρο Τσουμάνη σ’ αυτή την πικρή κωμωδία για έναν κόσμο που καταρρέει.
Παίζουν: Γιώργος Νινιός, Αντώνης Κρόμπας, Σταύρος Τσουμάνης
Συντελεστές: Μετάφραση: Νικολέτα Κοτσαηλίδου, Σκηνοθεσία: Γιάννης Μπέζος, Σκηνογράφος-Ενδυματολόγος: Νατάσσα Παπαστεργίου, Βοηθός σκηνογράφου-ενδυματολόγου: Μαριάνθη Ράδου, Βοηθός σκηνοθέτη: Κωνσταντίνα Νταντάμη, Φωτιστικός σχεδιασμός: Βασίλης Κλωτσοτήρας, Διεύθυνση παραγωγής: Βάσω Νότου
Info
Θέατρο: Σημείο, Χαρ. Τρικούπη 4, Καλλιθέα, τηλ.: 210 9229579
Έναρξη – Ολοκλήρωση: 27 Οκτωβρίου-30 Δεκεμβρίου
Παραστάσεις: Δευ. & Τρ.: 21:00
Διάρκεια: 120΄
Εισιτήριο: 18€-20€
Αγορά εισιτηρίων για την παράσταση «Αμερικανικός βούβαλος» από το inTickets.