Σε αλλαγή τακτικής έχει προχωρήσει η Ρωσία στις επιθέσεις που πραγματοποιεί επί ουκρανικού εδάφους. Η Ουκρανία έχει καταγράψει τριπλάσια αύξηση στον αριθμό των επιθέσεων στο σιδηροδρομικό της σύστημα από τον Ιούλιο. Αυτό δείχνει ότι η Μόσχα επιδιώκει να καταστρέψει ένα από τα βασικά συστήματα logistics του Κιέβου.

Ο Ολεκσέι Κουλέμπα, αναπληρωτής πρωθυπουργός με αρμοδιότητα τις υποδομές, δήλωσε ότι οι επιθέσεις στο δίκτυο από τις αρχές του 2025 έχουν προκαλέσει ζημιές συνολικού ύψους 1 δισ. δολαρίων. «Αν συγκρίνουμε μόνο τους τελευταίους τρεις μήνες, οι επιθέσεις έχουν τριπλασιαστεί», δήλωσε ο Κουλέμπα.

Στη συνέχεια επεσήμανε: «Από την αρχή του έτους έχουν σημειωθεί 800 επιθέσεις κατά των σιδηροδρομικών υποδομών και έχουν καταστραφεί περισσότερα από 3.000 σιδηροδρομικά αντικείμενα. Αυτό που έχουμε παρατηρήσει σε αυτές τις κλιμακούμενες επιθέσεις είναι ότι στοχεύουν τα τρένα, προσπαθώντας κυρίως να σκοτώσουν τους μηχανοδηγούς».

Γιατί χτυπά το δίκτυο σιδηροδρόμων ο Πούτιν

Όπως σημειώνει ο Guardian, σε μια χώρα τόσο μεγάλη όσο η Ουκρανία, οι σιδηρόδρομοι είναι ζωτικής σημασίας. Το σιδηροδρομικό δίκτυο μεταφέρει περισσότερο από το 63% των εμπορευμάτων της χώρας – συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών σιτηρών – και το 37% της επιβατικής κίνησης, σύμφωνα με την κρατική στατιστική υπηρεσία. Η στρατιωτική βοήθεια από ξένες χώρες συχνά φτάνει με το τρένο.

Από την έναρξη της πλήρους εισβολής της Ρωσίας, κανένα πολιτικό αεροδρόμιο δεν λειτουργεί, οπότε οι περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν προς και από τη χώρα – συμπεριλαμβανομένων των επισκεπτών ηγετών από όλο τον κόσμο – με τρένο.

«Δεν είναι μόνο το πλήθος [των επιθέσεων], αλλά και η προσέγγιση των εχθρικών δυνάμεων», δήλωσε ο Ολεκσάντρ Περτσόβσκι, επικεφαλής των κρατικών σιδηροδρόμων της Ουκρανίας. Στη συνέχεια συμπλήρωσε: «Τώρα, καθώς διαθέτουν πολύ ακριβή drone Shahed, στοχεύουν μεμονωμένες αμαξοστοιχίες».

Έχουν τεθεί σε εφαρμογή προσπάθειες για την καλύτερη προστασία του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης της εξοπλισμού των τρένων με ηλεκτρονικά συστήματα για την αντιμετώπιση των επιθέσεων με drone και της δημιουργίας ειδικών ομάδων αεροπορικής άμυνας από το προσωπικό των σιδηροδρόμων.

Νωρίτερα φέτος, το κεντρικό κτίριο του σταθμού στη Λοζόβα, στην περιοχή του Χάρκοβο, υπέστη σοβαρές ζημιές από επίθεση με drone. Άλλες επιθέσεις προκάλεσαν ζημιές στις σιδηροδρομικές γραμμές. Παρά τις επιθέσεις, οι επιβάτες εξακολουθούν να κάνουν ουρά για να αγοράσουν εισιτήρια και να επιβιβαστούν σε τρένα με προορισμούς σε όλη τη χώρα.

«Ήταν νύχτα και όλοι κοιμόντουσαν», είπε η Τετιάνα Τκατσένκο, διευθύντρια του σταθμού, για μια πρόσφατη επίθεση. Η Τκατσένκο εξήγησε γιατί ο σταθμός ήταν ο στόχος. «Η Λοζόβα βρίσκεται σε ένα σημαντικό κόμβο», είπε. «Μπορείς να πας σε τέσσερις κατευθύνσεις, προς το Ντνίπρο, το Σλοβιάνσκ, την Πολτάβα και το Χάρκοβο».

Οι γραμμές χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά επιβατών, εμπορευμάτων και στρατιωτικής υποστήριξης, συμπεριλαμβανομένης της διακομιδής τραυματιών στρατιωτών από τις μάχες στο ανατολικό μέτωπο.

Οι τρεις στόχοι της Ρωσίας

Ο Ολεκσάντρ Ποντβαρτσάνσκι, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τις σιδηροδρομικές γραμμές στην περιοχή Λόζοβα, περιέγραψε τι συνέβη όταν ηχούσαν οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού. «Το κύριο καθήκον είναι να προστατεύσουμε τις ζωές των ανθρώπων», είπε.

«Κάθε φορά που ηχεί ο αεροπορικός συναγερμός, πρέπει να σταματάμε και να χρησιμοποιούμε καταφύγιο. Αν υπάρχει τρένο στις γραμμές, το μετακινούμε στον πλησιέστερο σταθμό, ώστε οι άνθρωποι να μπορούν να εκκενώσουν» επεσήμανε.

Ο Κούλεμπα είπε ότι η Ρωσία είχε τρεις στόχους:

να καταστρέψει την εφοδιαστική αλυσίδα της Ουκρανίας στο νότο για να εμποδίσει τη μεταφορά εμπορευμάτων προς τα λιμάνια να διακόψει τη σιδηροδρομική κυκλοφορία κοντά στις γραμμές του μετώπου σε περιοχές όπως το Τσερνίγιβ και το Σούμι να «καταστρέψει τα πάντα» στο Ντονμπάς, την βιομηχανική καρδιά της Ουκρανίας που περιλαμβάνει τις περιοχές Ντονέτσκ και Λουγκάνσκ.

Το δίκτυο έχει επίσης γίνει στόχος ψευδών απειλών για βόμβες, συμπεριλαμβανομένης μιας πρόσφατης διεθνούς υπηρεσίας. Λίγοι αξιωματούχοι αμφιβάλλουν ότι η Ρωσία είναι υπεύθυνη.

Εύκολος στόχος για τα drones

Ενώ οι σιδηροδρομικές γραμμές μπορούν να επισκευαστούν γρήγορα – συχνά μέσα σε μια μέρα, σύμφωνα με τον Ποντβαρτσάνσκι – η ζημιά στο τροχαίο υλικό είναι ένα πιο ανησυχητικό ζήτημα.

Σε πρόσφατη συνέντευξή του στο Associated Press, ο Σεργκέι Μπεσκρέστνοβ, Ουκρανός στρατιωτικός και ειδικός σε θέματα drones, δήλωσε ότι τα τρένα είναι ιδιαίτερα ευάλωτα στα drones, επειδή είναι σχετικά αργά και ακολουθούν προβλέψιμες διαδρομές.

Καθώς η εμβέλεια των ρωσικών drones αυξάνεται και η τεχνολογία γίνεται όλο και πιο εξελιγμένη, όλο και περισσότερα σιδηροδρομικά δίκτυα μπαίνουν στην εμβέλεια τους. «Αν οι Ρώσοι συνεχίσουν να χτυπούν ντιζελομηχανές και ηλεκτρικές μηχανές, πολύ σύντομα θα έρθει η στιγμή που οι σιδηροδρομικές γραμμές θα παραμείνουν άθικτες, αλλά δεν θα έχουμε τίποτα να τρέξουμε πάνω τους», δήλωσε ο Μπεσκρέστνοβ.