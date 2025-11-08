Το Κρεμλίνο αρνήθηκε τις φήμες ότι ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ έχει πέσει σε δυσμένεια αφού οι προσπάθειές του για τη διοργάνωση συνάντησης κορυφής ανάμεσα στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν και τον Ντόναλντ Τραμπ έπεσαν στο κενό τον περασμένο μήνα.

Ο 75χρονος Λαβρόφ, βετεράνος διπλωμάτης της σοβιετικές εποχής και γνωστός για το σθεναρό διαπραγματευτικό του στιλ, ήταν απών από μια σημαντική συνάντηση στο Κρεμλίνο αυτήν την εβδομάδα στην οποία θα συμμετείχε κατά κανόνα, και ο Πούτιν επέλεξε κάποιον άλλον ως επικεφαλής της ρωσικής αντιπροσωπείας στη σύνοδο κορυφής της G20 που θα διεξαχθεί αργότερα αυτόν τον μήνα στη Νότια Αφρική, έναν ρόλο που ο Λαβρόφ έχει αναλάβει το παρελθόν.

Επί δύο εβδομάδες, επίσης, το υπουργείο Εξωτερικών δεν έχει ανακοινώσει τα ταξιδιωτικά σχέδια του Λαβρόφ και τις υποχρεώσεις του για ομιλίες για την ερχόμενη εβδομάδα.

Τι πυροδότησε τις φήμες για δυσμένεια Λαβρόφ

Οι εξελίξεις έχουν τροφοδοτήσει εικασίες ότι ο Λαβρόφ, που υπηρετεί ως υπουργός Εξωτερικών για πάνω από δύο δεκαετίες, μπορεί να έχει πέσει σε δυσμένεια από τον Πούτιν λόγω της κατάρρευσης των σχεδίων για τη συνάντηση κορυφής στη Βουδαπέστη.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ που ερωτήθηκε σχετικά σήμερα απέρριψε τη φημολογία.

«Θα σας δώσω μια σύντομη απάντηση: δεν υπάρχει τίποτε αληθινό σε αυτές τις πληροφορίες», είπε ο Πεσκόφ στους δημοσιογράφους.

Όταν κλήθηκε να επιβεβαιώσει ότι ο Λαβρόφ θα συνεχίσει να κατέχει το σημερινό του αξίωμα, απάντησε: «Απολύτως. Ο Λαβρόφ εργάζεται, φυσικά, ως υπουργός Εξωτερικών».

Διπλωματικές εντάσεις με ΗΠΑ

Ο Λαβρόφ είχε τηλεφωνική επικοινωνία με τον ομόλογό του των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο στις 20 Οκτωβρίου με θέμα πιθανή συνάντηση κορυφής, μερικές ημέρες αφού αυτή ανακοινώθηκε από τον Τραμπ έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία με τον Πούτιν.

Την επόμενη ημέρα, ο Τραμπ είπε πως δεν ήθελε να έχει μία συνάντηση που θα ήταν «χάσιμο χρόνου». Αργότερα δήλωσε ότι ματαίωσε τη συνάντηση διότι «δεν φαινόταν εντάξει».

Ο Τραμπ έχει επιδιώκει την προσέγγιση με τη Μόσχα και πραγματοποίησε συνάντηση κορυφής στην Αλάσκα με τον Πούτιν τον Αύγουστο. Όμως έχει υποστηρίξει εκκλήσεις για άμεση κατάπαυση πυρός στην Ουκρανία με τις δυνάμεις των δύο πλευρών στις θέσεις που κατέχουν σήμερα, ενώ η Μόσχα έχει πει πως θέλει το Κίεβο να παραδώσει περισσότερο έδαφος.

Το Ρόιτερς και άλλα μέσα ενημέρωσης ανέφεραν πως η Ουάσινγκτον ακύρωσε τη νέα συνάντηση κορυφής αφού το υπουργείο του Λαβρόφ έστειλε μήνυμα όπου έδειχνε ότι η Μόσχα δεν ήταν έτοιμη να υποκύψει σε σκληροπυρηνικές απαιτήσεις σχετικά με την Ουκρανία. Οι βρετανικοί Financial Times επικαλούμενοι μία πηγή έγραψαν πως η συνομιλία του Λαβρόφ με τον Ρούμπιο αποθάρρυνε την Ουάσινγκτον.

«Ο Λαβρόφ έχει προφανώς κουραστεί και φαίνεται να πιστεύει πως έχει καλύτερα πράγματα να κάνει από το να ασχολείται με τις ΗΠΑ, ό,τι κι αν μπορεί να θέλει ο Πούτιν», δήλωσε η πηγή, σύμφωνα με τους FT.

Νέα αιχμή από Ζαχάροβα

Η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα υπονόησε σήμερα ότι το άρθρο των FT δημοσιεύθηκε προκειμένου να πυροδοτήσει εικασίες που δεν εξυπηρετούν τη Μόσχα και έχουν σχέση με αυτό που αποκάλεσε υβριδικός πόλεμος εναντίον της Ρωσίας.

Ο Πούτιν έχει κάνει σαφές ότι, εκτός του ουκρανικού θέματος, πιστεύει ότι μία προσέγγιση ανάμεσα στη Μόσχα και την Ουάσινγκτον είναι προς το εθνικό συμφέρον της Ρωσίας και σημαντική για την παγκόσμια ασφάλεια δεδομένου ότι οι δύο χώρες κατέχουν τεράστια πυρηνικά οπλοστάσια.