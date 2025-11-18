Σοκαρισμένη είναι η Πάτρα από την καταγγελία για βιασμό μιας 12χρονης κοπέλας από 16χρονο φίλο της σε απόμερο σημείο της πόλης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα φέρεται να συνέβησαν την Κυριακή, όταν ο νεαρός, που γνώριζε την 12χρονη μέσω social media, την συνάντησε σε δρόμο στην Πάτρα και στην συνέχεια ασκώντας βία, την αποπλάνησε σε Γυμνάσιο της περιοχής και φέρεται να την εξανάγκασε σε γενετήσιες πράξεις.

Αμέσως η 12χρονη ενημέρωσε τους γονείς της, οι οποίοι κατήγγειλαν το περιστατικό στην αστυνομία.

Σε βάρος του νεαρού έχει ήδη σχηματιστεί δικογραφία για βιασμό, ενώ -σύμφωνα με πληροφορίες- η καταγγελία επιβεβαιώθηκε και από την ιατροδικαστική εξέταση της ανήλικης.