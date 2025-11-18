Ερωτήματα προκαλούν οι εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του νηπίου, ηλικίας 3,5 ετών, πριν από περίπου μία εβδομάδα στην κοινότητα Αγίου Νικολάου Σπάτων της Δυτικής Αχαΐας, καθώς ο 25χρονος που ήταν μαζί του, κατέθεσε στην Αστυνομία ότι δεν έπεσαν μαζί με το παιδί από μαντρότοιχο, αλλά από όχημα ATV (γουρούνα).

Ειδικότερα, ο 25χρονος προσήλθε στο τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας και κατέθεσε ότι το απόγευμα της Τρίτης, 11 Νοεμβρίου, οδηγούσε «γουρούνα», στην οποία είχε επιβιβάσει το νήπιο και κάποια στιγμή το παιδί έπεσε μαζί του από το όχημα και τραυματίστηκε θανάσιμα.

Γιατί δεν είχε πει την αλήθεια;

Όσον αφορά στο γιατί δεν ανέφερε από την πρώτη στιγμή ότι το νήπιο έπεσε από το όχημα, είπε ότι δεν ήταν πλήρως τακτοποιημένα τα έγγραφα του οχήματος και φοβήθηκε ότι θα μπλέξει χειρότερα.

Σχετικά με το τι οδήγησε τον 25χρονο να δώσει νέα κατάθεση στην Αστυνομία, είπε ότι ομολόγησε γιατί δεν άντεξε άλλο υπό το βάρος της συνείδησής του.

Να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της έρευνας που είχε κάνει η Αστυνομία για τον θανάσιμο τραυματισμό του νηπίου, μία γυναίκα, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε καταθέσει ότι είδε τον 25χρονο να πέφτει από τον μαντρότοιχο μαζί με το παιδί.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, η «γουρούνα» έχει κατασχεθεί και θα διενεργηθεί πραγματογνωμοσύνη, ενώ η νέα δικογραφία που σχηματίστηκε εναντίον του 25χρονου θα υποβληθεί στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Πατρών.

Επίσης, σύμφωνα πάντα με την Αστυνομία, ο πατέρας του νηπίου κλήθηκε στο τμήμα Ασφαλείας Δυτικής Αχαΐας, μετά την νέα κατάθεση του 25χρονου, αλλά δήλωσε ότι δεν επιθυμεί την δίωξη του άνδρα.

Τι λένε συγγενείς της οικογένειας

«Ο μικρός ήταν ανήσυχος, είχε ‘τρέλα’ με την ‘γουρούνα’, και ο θείος για να τον ησυχάσει τον πήρε βόλτα αλλά έγινε το κακό και βρέθηκαν ανάσκελα στην κατηφορίτσα. Πίστεψαν όλοι πως ήταν ένα απλό τροχαίο και θα γινόταν καλά το παιδί αλλά δεν ήταν έτσι. Ο θείος από τις τύψεις δεν μπορούσε να ησυχάσει και πήγε και τα είπε στις Αρχές. Όσο για την ‘γουρούνα’, την έκρυψαν σε ένα μαντρί απλά επειδή ακόμα δεν είχε γίνει η μεταβίβαση», λένε συγγενείς της οικογένειας.

Στο Live News μίλησε αποκλειστικά συγγενής της οικογένειας:

Συγγενής: Το παιδί «έφυγε», δεν ρώτησα τίποτα άλλο εγώ.

Δημοσιογράφος: Ξέρετε τι γίνεται; Υπήρχε από την αρχή η πληροφορία για την χρήση «γουρούνας».

Συγγενής: Δεν ξέρω. Ό,τι μου λένε λέω, μπορεί και να υπάρχει η «γουρούνα» και να μην υπάρχει, δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας το πω.

Δημοσιογράφος: Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι έχουν παραδεχτεί ότι είναι η «γουρούνα».

Συγγενής: Άμα έχουν παραδεχτεί θα είναι έτσι όπως τα λέτε, όταν υπάρχει η αλήθεια δεν κρύβεται. Καταρχήν πήγε μέσα στην Αστυνομία αυτός. (…) Ο αδερφός μου δεν είπε τον είδε να πέφτει, έδωσε μία εικόνα εκεί που είπαν εκεί στα κανάλια και είπε ότι εγώ πήρα το παιδί και έφυγα, ότι αφού είχε βαρέσει το παιδί τον φωνάξανε και «βούτηξε» το παιδί με το αυτοκίνητο και έφυγε.