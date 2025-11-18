Ο Νίκος Μαρκάτος, δημοσιογράφος στο «ΒΗΜΑ», εξηγεί στον Γιάννη Θ. Διαμαντή ποιοι μάχονται στον εμφύλιο πόλεμο του Σουδάν και για ποιους λόγους. Η αντίδραση των γειτονικών χωρών, η σιωπή της Δύσης και η λύση που θα αργήσει να βρεθεί.

0:29 Οι αντιμαχόμενες πλευρές του εμφυλίου πολέμου στο Σουδάν.

1:30 Το πολιτικό καθεστώς του Σουδάν στο πέρασμα του χρόνου.

3:05 Οι λόγοι που οδήγησαν το Σουδάν σε εμπόλεμη κατάσταση.

4:35 Εικόνες από το Σουδάν: Μια γενοκτονία που δε βλέπουμε.

5:55 Πώς αντιδρούν οι γειτονικές χώρες στα γεγονότα του Σουδάν.

7:27 Γιατί η Δύση αδιαφορεί για την αφρικανική χώρα.

9:47 Το ενδεχόμενο να βρεθεί λύση στην περιοχή είτε εξωγενώς είτε ενδογενώς.

12:14 Η ιδιαίτερη περίπτωση της Αφρικής όσον αφορά την ανάπτυξη των χωρών της.

