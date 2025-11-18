Το σοβαρό δημογραφικό πρόβλημα της Ελλάδας αναλύουν πλέον σημαντικές έρευνες, αλλά και οι πολίτες αντιλαμβάνονται και παρατηρούν ότι τα τελευταία χρόνια οι ελληνικές οικογένειες κάνουν λιγότερα παιδιά, με μεγάλη μάλιστα καθυστέρηση, ή και καθόλου!

Η οικονομική κρίση, η αβεβαιότητα, η ανεργία, η αδυναμία απασχόλησης και για τα δύο φύλα, και ουσιαστικά η έλλειψη οικογενειακής πολιτικής στη χώρα μας, οδηγούν σε μικρότερες οικογένειες. Παρά το σοβαρό αυτό πρόβλημα, δεν είχαν επί χρόνια προβλεφθεί δομές και υπηρεσίες του κοινωνικού κράτους για την στήριξη της οικογένειας, ούτε επαρκείς παροχές για την γέννηση παιδιών της Ελλάδας. Είναι αισιόδοξο, βέβαια, το γεγονός ότι από το νεοσύστατο Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας ανελήφθησαν πρωτοβουλίες και άρχισαν δράσεις που ελπίζουμε να λειτουργήσουν αποτελεσματικά για την στήριξη νέων οικογενειών.

Αντίστροφα προς αυτές τις γεννήσεις, η… γέννηση κομμάτων ανθεί ιδιαίτερα στη χώρα μας μέσα σε ένα πρωτοφανές πολιτικό σκηνικό. Οι πολίτες δυσκολεύονται πια να αντιληφθούν ποιο είναι το δεξιό και ποιο το αριστερό κόμμα, καθώς άπαντα έχουν πατριωτικό παλμό και σοσιαλιστική χροιά!

Ενα νέο κόμμα από πρώην πρωθυπουργό επιθυμεί να επαναφέρει την Δεξιά, την παραδοσιακή παράταξη της Ν.Δ., στη βάση της, στις θέσεις και τις αξίες της, χωρίς… πασοκική χροιά, και ένα νέο αριστερό κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτικής Συμμαχίας, απειλείται από τον ιδρυτή του, διατελέσαντα και πρωθυπουργό, ο οποίος ταξιδεύει άγνωστο ακόμη πού, σίγουρα όμως προς την Ιθάκη, αν κρίνουμε από το σχετικό βιβλίο του, που αναμένουμε, και ελπίζω να το κατανοήσουμε… Παρακολουθήσαμε, βέβαια, τον… τοκετό αυτού του κόμματος, που ξεπέρασε τους εννέα μήνες!

Φθάνουν, επιτέλους, τα κόμματα! Κινδυνεύουμε και από… τερατογενέσεις με την αλματώδη, αλλά και ανεξέλεγκτη πρόοδο της Τεχνητής Νοημοσύνης. Ας ενδιαφερθούμε σοβαρά για τις φυσιολογικές γεννήσεις, γιατί ποιος, τελικά, θα ψηφίζει όλα αυτά τα κόμματα;

Η κυρία Στέλλα Πριόβολου είναι ομότιμη καθηγήτρια, πρόεδρος Σώματος Ομοτίμων Καθηγητών ΕΚΠΑ, έφορος Σχολών Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός.