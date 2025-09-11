Το ενδεχόμενο δημιουργίας νέων κομμάτων διερευνά η τελευταία δημοσκόπηση της Interview για την ηλεκτρονική εφημερίδα Political, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και την ομιλία Τσίπρα στο συνέδριο του Economist, με τις απαντήσεις στο σχετικό ερώτημα να τοποθετούν δύο πρώην πρωθυπουργούς, επί ΣΥΡΙΖΑ και ΝΔ, στη δεύτερη και τρίτη θέση αντίστοιχα, αναδεικνύοντας ένα πρόσωπο που έχει απορρίψει επανειλημμένα ένα τέτοιο σενάριο, στην πρώτη θέση της κατάταξης.

Ο λόγος για την πρόεδρο του Συλλόγου Πληγέντων Δυστυχήματος «Τέμπη 2023» Μαρία Καρυστιανού, την οποία επιλέγει το 25% στην ερώτηση «Εάν δημιουργούσαν ξεχωριστούς πολιτικούς φορείς οι κ. Σαμαράς, Τσίπρας και κα Καρυστιανού, ποιον θα επιλέγατε;».

Ο Αλέξης Τσίπρας καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση με 13% και την τρίτη με 9% ο Αντώνης Σαμαράς.

«Κανέναν απ’ αυτούς» απαντάει το 53%.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Στην πρόθεση ψήφου, η ΝΔ συγκεντρώνει 21,9%, 12% το ΠαΣοΚ, η Ελληνική Λύση 8,1%, το ΚΚΕ 7,2%, η Πλεύση Ελευθερίας με εμφανή κάμψη από τα προηγούμενα διψήφια ποσοστά στο 4,6%, η Φωνή Λογικής 4%, το Κίνημα Δημοκρατίας 3,8%, το ΜεΡΑ25 3,8% και ο ΣΥΡΙΖΑ 3,4%.

Εκτός Βουλής μένουν με 2,1% η Νέα Αριστερά και η ΝΙΚΗ με 1,9%.

«Δεν έχει αποφασίσει» απαντά το 17,2% και «Άλλο» το 10%.

Νέα Δημοκρατία και ΠαΣοΚ έχουν διαφορά 12,1 μονάδες, όπως προκύπτει από την εκτίμηση ψήφου, με το κυβερνών κόμμα να έχει 26,7% και την αξιωματική αντιπολίτευση 14,6%. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 9,8%, το ΚΚΕ με 8,8%, η Πλεύση Ελευθερίας με αισθητή πτώση στο 5,6%, η Φωνή Λογικής με 4,9%, το Κίνημα Δημοκρατίας και το ΜέΡΑ25 με 4,2%, ο ΣΥΡΙΖΑ κατακρημνίζεται στο 4,1%, η Νέα Αριστερά στο 2,6% και η Νίκη στο 2,3%.

Ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσοστό, 12,2%, συγκεντρώνεται στην κατηγορία «Άλλο», ενδεικτικό της έντονης κινητικότητας στο πολιτικό σκηνικό.

Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύονται περισσότερο οι πολίτες

Στο ερώτημα «Ποιον πολιτικό αρχηγό εμπιστεύεστε περισσότερο για τη διακυβέρνηση της χώρας;», ο «κανένας» αναδεικνύεται πρώτος με ποσοστό 28,9%, καταδεικνύοντας την απογοήτευση και το έλλειμμα εμπιστοσύνης των πολιτών που μετουσιώνεται σε απόρριψη.

Ακολουθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με 27% και τρίτος, με μεγάλη διαφορά, έρχεται ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, με 9,7%. Ο Κυριάκος Βελόπουλος καταγράφει 7,8%, ο Δημήτρης Κουτσούμπας 6,3%, η Ζωή Κωνσταντοπούλου 5,4% και ο Στέφανος Κασσελάκης 4%.

Στην ουρά κατατάσσονται Σωκράτης Φάμελλος και Αλέξης Χαρίτσης με 3%, Αφροδίτη Λατινοπούλου με 2,8% και Δημήτρης Νατσιός με μόλις 1%.

Στο ερώτημα «Τι θα προτιμούσατε; Να ολοκληρώσεις η κυβέρνηση την τετραετή της θητεία ή να διεξαχθούν πρόωρες εκλογές;», το 57% των ερωτηθέντων δηλώνει ότι προτιμά την πρόωρη προσφυγή στις κάλπες, ενώ μόλις το 41% επιλέγει να ολοκληρώσει η κυβέρνηση την τετραετία. Ένα μικρό ποσοστό -2%- απαντά «Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ».

Πώς κρίνουν τα μέτρα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ

Οι εξαγγελίες του πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ δε φαίνεται να ικανοποιούν τους πολίτες, καθώς το 77% δήλωσε ότι αισθάνεται «λίγο/καθόλου» ικανοποιημένο, ενώ το 22% «πολύ/αρκετά».

Ένα πολύ μικρό ποσοστό -1%- επιλέγει το «Δεν γνωρίζω/Δεν απαντώ».

Όσον αφορά το αν «υπήρξε κάποια εξαγγελία ή μέτρο που θεωρείτε ότι σας αφορά προσωπικά;», το 40% απάντησε θετικά και το 58% αρνητικά, ενώ το 2% δεν εκφράζει γνώμη.

Για τα ζητήματα που δείχνουν να τους δυσκολεύουν περισσότερο, η πλειοψηφία των ερωτηθέντων αναφέρει τις αγορές στο σούπερ μάρκετ, σε ποσοστό 37% και ακολουθούν οι λογαριασμοί ενέργειας με 31%.

Σε μικρότερα ποσοστά, εμφανίζονται η έκτακτη δαπάνη, όπως μια επισκευή αυτοκινήτου ή ιατρικά έξοδα, με 13%, το ενοίκιο και τα κοινόχρηστα με 12%, ενώ χαμηλότερα ποσοστά συγκεντρώνουν οι λογαριασμοί τηλεφώνου με 4% και η κατηγορία «άλλο» με 3%.

Σε ό,τι αφορά στην ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο συνέδριο του Economist στη Θεσσαλονίκη, το 50% την αγνόησε, το 32% εκτιμά πως επρόκειτο για ένα ξαναζεσταμένο φαγητό, ενώ μόλις το 17% θεωρεί πως έχει επιστρέψει ανανεωμένος.

Ένα 1% απάντησε «Δεν ξέρω/Δεν απαντώ».