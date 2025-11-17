Η ουκρανική εταιρεία κατασκευής drones και των περίφημων ουκρανικών πυραύλων τύπου κρουζ Flamingo, η οποία βρίσκεται και αυτή υπό έρευνα στα πλαίσια του σκανδάλου διαφθοράς που έχει προκαλέσει σεισμό στην Ουκρανία, ανακοίνωσε την τοποθέτηση του πρώην υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάικ Πόμπεο στην νεοσυσταθείσα επιτροπή συμβούλων της.

Ευθυγράμμιση με τα διεθνή πρότυπα θέλει η εταιρεία

Σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση της Fire Point, τα drones της οποίας τα FP-1, αλλά και οι πύραυλοι Flamingo της, έχουν παίξει σημαντικό ρόλο στην βελτίωση των ικανοτήτων της Ουκρανίας να πλήττει στόχους βαθιά μέσα στην Ρωσία, ανακοίνωσε πως «Οι στρατηγικές γνώσεις του Υπουργού Πομπέο και η βαθιά κατανόησή του των παγκόσμιων υποθέσεων θα είναι ανεκτίμητες καθώς συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε και να ενισχύουμε τις πρακτικές διακυβέρνησής μας». Στόχος της τοποθέτησης αυτής σύμφωνα με την εταιρεία, είναι να «ευθυγραμμιστεί το πλαίσιο διακυβέρνησής της με τα κορυφαία διεθνή πρότυπα».

Στο στόχαστρο της NABU

Σημειώνεται ότι η ανακοίνωση αυτή έρχεται μόλις μερικές ημέρες αφότου στα πλαίσια των ερευνών του Εθνικού Γραφείου Καταπολέμησης της Διαφθοράς (NABU), είχε γίνει γνωστό πως η NABU έλεγχε τις διασυνδέσεις που υπήρχαν ανάμεσα στην εταιρεία και τον πρώην συνεργάτη του προέδρου της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Τιμούρ Μίντιχ. Σύμφωνα με τις αναφορές, οι ερευνητές της NABU είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα για υπερκοστολογήσεις των drone της Fire Point.

Το εργοστάσιο στη Δανία και η ευρωπαϊκή στήριξη

Στο μεταξύ, η τοποθέτηση Πομπέο -του υπουργού Εξωτερικών των ΗΠΑ από το 2018 έως και το 2021-, έρχεται την ώρα που Fire Point σχεδιάζει να κατασκευάσει εργοστάσιο πυραυλικών καυσίμων στη Δανία τους επόμενους μήνες, αλλά και ενόψει της αύξησης της χρηματοδότησης και του εξοπλισμού της Ουκρανίας από την Ευρώπη, για την οποία έχουν δεσμευτεί τόσο οι ευρωπαϊκοί θεσμοί, όσο και οι κυβερνήσεις των χωρών μελών της Ένωσης.