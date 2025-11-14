Καθώς οι συζητήσεις για την χρήση των παγωμένων ρωσικών κεφαλαίων για την στήριξη της Ουκρανίας, συνεχίζονται -η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάειν είχε συνάντηση για το θέμα με τον πρωθυπουργό του Βελγίου Μπαρτ ντε Βέβερ– η κατάσταση στο πεδίο πιέζει όλο και παραπάνω όπως καταδεικνύει και ο χθεσινοβραδινός μαζικός βομβαρδισμός του Κιέβου με πυραύλους και drones από την Ρωσία.

Τουλάχιστον 6 νεκροί και 34 τραυματίες από τον σφοδρό ρωσικό βομβαρδισμό του Κιέβου

Όλη την ημέρα σήμερα τα σωστικά συνεργεία, αλλά και οι υπηρεσίες ασφαλείας, επιχειρούν στην ουκρανική πρωτεύουσα για να απομακρύνουν τα συντρίμμια από τα κτήρια που υπέστησαν ζημιές και να εντοπίσουν τις σορούς θυμάτων. Αργά χθες το βράδυ ρωσικοί πύραυλοι, αλλά και drones, έπληξαν στόχους σχεδόν σε όλες τις συνοικίες του Κιέβου, με την άμυνα της πόλης να μπαίνει σε κατάσταση συναγερμού και ετοιμότητας.

Από την μαζική επίθεση τουλάχιστον έξι άνθρωποι -όλοι κάτοικοι μιας εννιαόροφης πολυκατοικίας στην περιοχή Ντεσνιάσκι-έχασαν την ζωή τους, ενώ συνολικά πάνω από 34 άτομα τραυματίστηκαν.

Πιστόριους: «Η Μόσχα περιφρονεί την ανθρώπινη ζωή»

Η επίθεση και η έκταση της, προκάλεσε αντιδράσεις, με τον Γερμανό υπουργό Άμυνας, Μπόρις Πιστόριους, να υποστηρίζει σε δηλώσεις του ότι οι ρωσικές νυχτερινές επιθέσεις στην Ουκρανία δείχνουν την «περιφρόνηση της Μόσχας για την ανθρώπινη ζωή» και παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο.

Όπως τόνισε: «Είναι απολύτως προφανές και ξεκάθαρο ότι ο Πούτιν στοχεύει να κάνει τον χειμώνα όσο το δυνατόν πιο ανυπόφορο για την Ουκρανία, να καταστρέψει το ηθικό και να τσακίσει την αντίσταση του ουκρανικού λαού. Δεν θα το καταφέρει».

Γερμανία και ευρωπαϊκές χώρες αυξάνουν την στήριξη τους στην Ουκρανία

Ο Πιστόριους ανακοίνωσε επίσης ότι το Βερολίνο θα συνεισφέρει τουλάχιστον 150 εκατ. ευρώ για την επόμενη Λίστα Προτεραιοτήτων του ΝΑΤΟ για τις Απαιτήσεις της Ουκρανίας, ούτως ώστε να χρηματοδοτηθεί η αποστολή αμερικανικών όπλων που θα παραδοθούν στην Ουκρανία.

Η ανακοίνωση από την πλευρά του Πιστόριους έρχεται μετά από την συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού υπό τον Φρίντριχ Μερτς, για πρόσθετη χρηματοδότηση προς την Ουκρανία ύψους 3 δισ. ευρώ και σημαντική αύξηση της στρατιωτικής βοήθειας σε μια περίοδο κατά την οποία η αμερικανική στήριξη είναι ουσιαστικά ανύπαρκτη.

Κατά τη διάρκεια μαραθώνιων διαπραγματεύσεων για το προσχέδιο του προϋπολογισμού του 2026, που συνεχίστηκαν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής, οι βουλευτές του κυβερνητικού συνασπισμού συμφώνησαν να αυξήσουν τη βοήθεια προς την Ουκρανία στα 11,5 δισ. ευρώ, ανεβάζοντας τη γερμανική στήριξη στο υψηλότερο επίπεδο από τη ρωσική εισβολή το 2022.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα γερμανικών μέσων ενημέρωσης που επικαλούνται το υπουργείο Άμυνας, τα επιπλέον χρήματα θα δαπανηθούν για πυροβολικό, drones, τεθωρακισμένα οχήματα και δύο συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας Patriot.

Παράλληλα με τα παραπάνω Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Ισλανδία, Λετονία, Λιθουανία, Νορβηγία και Σουηδία συμφώνησαν ότι θα χρηματοδοτήσουν ένα ξεχωριστό πακέτο ύψους 430 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία.