Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η Ελληνική Αστυνομία για τη δολοφονία του Γιάννη Λάλα.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι προσαγωγές και οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν σε Καβάλα και Θεσσαλονίκη, ενώ στο πλαίσιο των ερευνών έχουν εντοπιστεί και πέντε όπλα.

Οι συλληφθέντες εξετάζονται από στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Παράλληλα, οι Αρχές συνεχίζουν τις έρευνες σε οικίες και σημεία ενδιαφέροντος και στην Αττική, αναζητώντας πρόσθετα στοιχεία και τυχόν συνεργούς.

Υπενθυμίζεται ότι ο 42χρονος ο οποίος είχε κατηγορηθεί και αθωωθεί λόγω αμφιβολιών, για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ, βρέθηκε νεκρός λίγο μετά τις 23:00 (1/11) σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα.

Στο δωμάτιο μαζί του βρισκόταν και μια γυναίκα, η οποία έντρομη κάλεσε το 100 και ενημέρωσε τις Αρχές, για την ταυτότητα του θύματος. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τον εντόπισαν νεκρό.