Συνεχίζονται οι έρευνες της Αστυνομίας για τη δολοφονία του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Οι Αρχές εστιάζουν στο όχημα που βρέθηκε καμένο, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες του MEGA οι δράστες αναγκάστηκαν να το αφήσουν και να ζήτησαν μετά βοήθεια από ομάδα υποστήριξης. Οι Αρχές ψάχνουν τις τηλεφωνικές κλήσεις που έγιναν πριν και μετά τη δολοφονία και το βιντεοληπτικό υλικό που έχουν στην κατοχή τους προκειμένου να οδηγηθούν στα ίχνη των δραστών.

Ο Γιάννης Λάλας τους τελευταίους έξι μήνες εξέφραζε φόβους για τη ζωή του. Μάλιστα κρυβόταν για μεγάλο χρονικό διάστημα στη Μάνη και κυκλοφορούσε πάντα με δύο σωματοφύλακες μαζί του. Την ημέρα, όμως, της εκτέλεσής του δεν είχε πάρει κάνει μέτρο ασφαλείας.

Ο αδύναμος κρίκος φαίνεται ότι ήταν η γυναίκα που ήταν μαζί με τον νεκρό καθώς μέσω αυτής οι δράστες, με κάποιον τρόπο, τον εντόπισαν πιο εύκολα.