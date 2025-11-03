Βρέθηκαν τα όπλα με τα οποία εκτελέστηκε το συμβόλαιο θανάτου σε βάρος του 42χρονου Γιάννη Λάλα στην Αράχωβα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του αστυνομικού συντάκτη των εφημερίδων «Βήμα» και «Νέα», Βασίλη Λαμπρόπουλου, ο Λάλας είχε πάει μαζί με μία φίλη του αλβανικής καταγωγής, που διαμένει στη Ζάκυνθο, και δύο ακόμα ζευγάρια σε ξενοδοχείο της περιοχής.

Το θύμα φαίνεται ότι στην Αράχωβα δεν είχε πάρει κανένα μέτρο ασφαλείας κι όπως αναφέρουν μαρτυρίες, έβγαινε από την Παρασκευή στο μπαλκόνι, όπου τον γάζωσαν 10 φορές με καλάσνικοφ δύο κουκουλοφόροι. Ζήτημα είναι πώς είχαν μάθει οι δράστες ότι ο Γιάννης Λάλας είχε μεταβεί στην Αράχωβα.

Οι δράστες διέφυγαν από το σημείο με αυτοκίνητο, το οποίο έκαψαν λίγα χιλιόμετρα μακριά, και μέσα σε αυτό βρέθηκαν και τα καλάσνικοφ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι το όχημα ήταν κλεμμένο από την Αθήνα στις αρχές Οκτωβρίου.

Ψάχνουν τον ηθικό αυτουργό

Η αστυνομία συλλέγει στοιχεία κι όπως τόνισε ο δημοσιογράφος, είναι σημαντικό ότι φαίνεται και από δικογραφία που έχει σχηματιστεί το ποιος μπορεί να είναι ο ηθικός αυτουργός αυτής της επίθεσης.

Πάντως, ο 42χρονος είχε προειδοποιήσει τις Αρχές ότι έβλεπε ύποπτες κινήσεις σε βάρος του. Όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος είχε πάει κατ’ επανάληψη στις Αρχές και πριν και μετά την απόπειρα δολοφονίας του Μαΐου και ζητούσε να ερευνηθεί τυχόν σχέδιο δολοφονίας του.