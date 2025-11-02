Νεκρός μέσα σε δωμάτιο ξενοδοχείου στην Αράχωβα βρέθηκε λίγο μετά τις 23:00 (1/11) ο 42χρονος Γιάννης Λάλας, ο οποίος είχε κατηγορηθεί και αθωωθεί λόγω αμφιβολιών, για τη δολοφονία του δημοσιογράφου Γιώργου Καραϊβάζ.

Άγνωστος με καλάσνικοφ φέρεται να εισέβαλε στο δωμάτιο του και να τον δολοφόνησε, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες.

Στο δωμάτιο μαζί του βρισκόταν και μια γυναίκα, η οποία έντρομη κάλεσε το 100 και ενημέρωσε τις Αρχές, για την ταυτότητα του θύματος. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο τον εντόπισαν νεκρό και σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύματα από καλάσνικοφ.

Λίγη ώρα αργότερα σε μικρή απόσταση από το ξενοδοχείο εντοπίστηκε καμένο όχημα, το οποίο εκτιμάται ότι ανήκει στους δράστες της δολοφονίας. Η περιοχή έχει αποκλειστεί, οι Αρχές αναζητούν βιντεοληπτικό υλικό και συλλέγουν στοιχεία.

Πιθανό το συμβόλαιο θανάτου

Τον Μάιο του 2025 ο Λάλας είχε γίνει στόχος δολοφονικής ενέδρας στα Λιόσια, όταν άγνωστοι δράστες είχαν ανοίξει πυρ σε βάρος του, με 47 σφαίρες. Τότε είχε σωθεί χάρη στο θωρακισμένο αυτοκίνητό του.

Οι αστυνομικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να πρόκειται για «συμβόλαιο θανάτου» στο πλαίσιο ξεκαθαρίσματος λογαριασμών.

Οι έρευνες συνεχίζονται και οι αρχές παίρνουν κατάθεση από τη γυναίκα που ήταν μαζί του.