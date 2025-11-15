Ιδιαίτερα αυστηρά θα είναι τα μέτρα της ΕΛΑΣ τις επόμενες δύο ημέρες στην Αθήνα. Η άφιξη του Βολοντίμιρ Ζελένσκι και οι εκδηλώσεις για το Πολυτεχνείο έχουν σημάνει συναγερμό στη ΓΑΔΑ.

Μεταξύ των μέτρων που θα παρθούν είναι και το κλείσιμο του Εθνικού Κήπου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων, η ΕΛΑΣ ζήτησε το κλείσιμό του σχεδόν για το επόμενο 48ωρο. Συγκεκριμένα, θα παραμείνει κλειστός όλη την Κυριακή, ενώ τη Δευτέρα θα ανοίξει από το πρωί μέχρι τις 12μ.

Αναλυτικά η σχετική ανακοίνωση αναφέρει: «Ύστερα από εντολή της αστυνομίας, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός από αύριο για όλη την ημέρα μέχρι και τη Δευτέρα 17 Νοεμβρίου από τις 12 μ.μ. μέχρι το κλείσιμο της βάρδιας».