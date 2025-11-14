Το τυπικό σκέλος της ολοκλήρωσης της συμφωνίας για την απόκτηση της 4ης Belharra ολοκληρώθηκε την Παρασκευή. Η Γενική Διεύθυνση Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων υπέγραψε τη σύμβαση ύψους 982 εκατ. ευρώ.

Υπενθυμίζουμε ότι η σύμβαση προβλέπει αυξημένη ελληνική συμμετοχή στην κατασκευή, φτάνοντας το 25% του προγράμματος. Η απόκτησή της εγκρίθηκε από το ΚΥΣΕΑ και την Ολομέλεια της Βουλής και η αποπληρωμή της θα γίνει σταδιακά μέχρι το 2030.

Η φρεγάτα «Θεμιστοκλής», όπως θα ονομάζεται, θα είναι Standard 2++ με αυξημένες δυνατότητες.

Αντίστροφη μέτρηση για την παράδοση της πρώτης Belharra

Την ίδια ώρα ο χρόνος μετρά αντίστροφα για την παράδοση της πρώτης Belharra στο πολεμικό ναυτικό. Στις 18 Δεκεμβρίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί ειδική τελετή στα ναυπηγία στη Λοριάν παρουσία του Νίκου Δένδια.

Στη συνέχεια η «Κίμων» θα ταξιδέψει στη χώρα μας όπου τις πρώτες ημέρες του νέου έτους θα πραγματοποιηθεί υποδοχή της σε λαμπρή τελετή.