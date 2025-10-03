Με ευρύτατη πλειοψηφία 243 ψήφων εγκρίθηκε από την Ολομέλεια της Βουλής το νομοσχέδιο για την απόκτηση της τέταρτης Belharra και την αναβάθμιση των τριών υπαρχουσών φρεγατών.

Σαράντα πέντε βουλευτές καταψήφισαν και 4 δήλωσαν «παρών» (οι ανεξάρτητοι, προερχόμενοι από Σπαρτιάτες και Νίκη, Βαλτογιάννης, Βρεττός, Δημητροκάλλης, Μανούσος).

Το νομοσχέδιο του Νίκου Δένδια που επίσης προβλέπει την αναβάθμιση και των άλλων τριών φρεγατών, στηρίζει η Νέα Δημοκρατία, το ΠαΣοΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, η Ελληνική Λύση και η Νίκη. Παρόλα αυτά, εκφράστηκαν επιφυλάξεις για το κόστος και τη συμμετοχή της Ελλάδας στην αμυντική βιομηχανία.

«Η χώρα μας αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, στην ομιλία του είπε πως «η χώρα μας αντιμετωπίζει υπαρξιακή απειλή» και γι’ αυτό «έχουμε την υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας».

Σε άλλο σημείο είπε για τη χώρα μας πως «έχουμε υποχρέωση να υπερασπιζόμαστε την κυριαρχία της και τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η κυριαρχία της είναι υπαρξιακό ζήτημα». Όπως είπε, «αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη στη Μεταπολίτευση η οποία κατέθεσε δεκαετές, δηλαδή 20ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα εντός δημοσιονομικού πλαισίου».

«Έχω αποφύγει να ασκώ κριτική στις προηγούμενες κυβερνήσεις, ακόμη και με πολιτικό κόστος, αλλά θέλω παρακαλώ να μη γίνεται εκμετάλλευση αυτού του γεγονότος. Πχ του προγράμματος F16 και να εμφανίζεται αυτό ως συνεισφορά στην πολεμική μας βιομηχανία, όταν ξέρουμε καλά ότι ήταν εισιτήριο για ένα ραντεβού και όχι αποτέλεσμα οποιασδήποτε άλλης σκέψης. Δεν υπηρετούν διάλογοι “εγώ το έκανα καλά, εσύ όχι”», σημείωσε.

Ο υπουργός απάντησε και στην κριτική για τις Belharra και διερωτήθηκε «για ποιο πράγμα μας εγκαλείτε; Γιατί πιστεύουμε ότι τα πλοία μας πρέπει να έχουν συγκεκριμένα οπλικά συστήματα; Η χρήση drone πρέπει να μας αφήσουν αδιάφορους; μας κατηγορείτε ότι η βελτίωση των πλοίων έχουν κόστος. Πώς θα γινόταν αυτό δωρεάν; Δημιουργείτε μια εντύπωση ότι είμαστε δήθεν αμελείς».

Παρόλα αυτά, ο υπουργός θέλησε να ευχαριστήσει τα κόμματα που στηρίζουν το νομοσχέδιο κάνοντας λόγο για «πολιτική γενναιότητα» της αντιπολίτευσης, η οποία – παρά το πολιτικό κόστος- στηρίζει κυβερνητικές πρωτοβουλίες που σχετίζονται με την ενίσχυση της αποτρεπτικής ισχύος της χώρας.

«Μπορούμε να διατηρούμε αυτό το κλίμα που θα μας επιτρέπει σε αυτά τα θέματα να συζητάμε και να επιλέγουμε τη βέλτιστη λύση» όπως είπε.

«Ναι» στους εξοπλισμούς, αλλά με κριτική

Δεν δίνουμε λευκή επιταγή, ξεκαθάρισε από το βήμα της Ολομέλειας ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο πρόεδρος του ΠαΣοΚ στη τοποθέτηση του είπε χαρακτηριστικά ότι «δε σημαίνει ότι δίνουμε λευκή επιταγή στις επιλογές και τους χειρισμούς σας, πολύ περισσότερο όταν αυτές κοστίζουν περισσότερο από όσο θα μπορούσατε στον ελληνικό λαό».

Όπως είπε, «εμείς ως κυβέρνηση στα εξοπλιστικά προγράμματα θα έχουμε μία προτεραιότητα: να διασφαλίσουμε αυτά που δεν κάνετε εσείς, δηλαδή την άμεση συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανία. Διότι όντως έχουμε μπει σε ένα ράλι εξοπλισμών με την Τουρκία αλλά με μία βασική διαφορά: η Τουρκία παράγει η ίδια τεράστια εξοπλιστικά προγράμματα που ενδυναμώνουν και τη δική τους οικονομία, που την ενδυναμώνουν και γεωπολιτικά. Εμείς είμαστε μόνο καταναλωτές, ελάχιστη είναι η εγχώρια παραγωγή και γι’ αυτό έχετε πάρα πολύ μεγάλη ευθύνη».

«Επικίνδυνη για τα συμφέροντα της χώρας» χαρακτήρισε την εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτης Φάμελλος χθες από το βήμα της Ολομέλειας συμπληρώνοντας ότι «πρέπει να φύγει το συντομότερο».

Κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την προμήθεια της 4ης φρεγάτας Belharra στη Βουλή, την οποία ο ΣΥΡΙΖΑ υπερψηφίζει ως απότοκο της υπεύθυνης και συνεπούς του στάσης, ο Σωκράτης Φάμελλος σχολίασε πώς «είναι αδιέξοδο ένα κυνήγι εξοπλισμών, όταν δεν συνδυάζεται με διπλωματικό κεφάλαιο και εξωτερική πολιτική» και κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι στην εξωτερική πολιτική «μετράει ήττες».

Μάλιστα εξέφρασε την ανησυχία του ότι κινδυνεύουμε να αποκτήσουμε πλοία και να μην έχουμε τα κατάλληλα πληρώματα. «Προχωράτε με καθυστέρηση, με αύξηση του κόστους και χωρίς συμμετοχή της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας»

Για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις σχολίασε ότι τα «ήρεμα νερά» έχουν μετατραπεί σε «λιμνάζοντα νερά», τα οποία δυστυχώς απειλούν να πνίξουν τα δικαιώματα της χώρας, γιατί βρισκόμαστε σε μια ιδιότυπη απομόνωση.

Για την προμήθεια της φρεγάτας, ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σημείωσε ότι εντάσσεται στην πολιτική της κυβέρνησης που εξυπηρετεί τα ιμπεριαλιστικά σχέδια και επιχειρήσεις των ΗΠΑ – ΝΑΤΟ – ΕΕ και σε καμία περίπτωση τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας.

«Σχεδόν καθόλου δεν μιλάτε για υπεράσπιση κυριαρχικών δικαιωμάτων, το έχετε αντικαταστήσει με την έννοια της υπεράσπισης “εθνικών συμφερόντων”» ανέφερε προς τον υπουργό Εθνικής Άμυνας ο γ. Γρ. Της ΚΕ του ΚΚΕ που καταψηφίζει και τη σύμβαση για την 4η Belharra, όπως είχε καταψηφίσει και τις τρεις πρώτες.

«Η Ελλάδα δεν μπορεί να θυσιάζει κοινωνικούς πόρους σε αδιαφανείς υπερεξοπλισμούς που δεν ενισχύουν την ασφάλειά της», ανέφερε ο Αλέξης Χαρίτσης.

Σύμπλευση Νέας Αριστεράς – Πλεύση Ελευθερίας για την ονομαστική ψηφοφορία

«Ψηφίζουμε περήφανα κατά της πολεμικής προπαρασκευής», ανέφερε από βήματος ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Αριστεράς Νάσος Ηλιόπουλος ανακοινώνοντας την κατάθεση του σχετικού αιτήματος. Η Ελένη Καραγεωργοπούλου, από την Πλεύση Ελευθερίας, κατήγγειλε την σύμβαση με την γαλλική κατασκευάστρια εταιρεία υποστηρίζοντας ότι «κρύβει» επιπλέον κόστη για το ελληνικό δημόσιο.